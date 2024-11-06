Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение президента Украины в социальной сети Х (ранее твитер).

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Зеленский поддержал видение Трампа после победы на выборах

Президент Владимир Зеленский поздравил республиканца Дональда Трампа с "впечатляющей победой на выборах".

Лидер отметил, что ценит приверженность Трампа к подходу "мир через силу" в глобальных делах.

Именно этот принцип может реально приблизить справедливый мир в Украине. Надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь,

– отметил президент.

Добавим, что Зеленский отметил, что Украина ждет эпоху сильных США под решительным руководством Трампа.

Он также выразил надежду на мощную двухпартийную поддержку Украины в США, назвав Украину "одной из сильнейших военных держав Европы, которая предана делу обеспечения долгосрочного мира и безопасности в Европе и трансатлантическом сообществе".