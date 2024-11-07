Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий, заметив, что найти подход к Дональду Трампу вполне реально. Есть варианты, которые может предложить Украина.

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Что Украина может предложить Трампу

Как отметил Городницкий, американские оборонные компании поддерживали Трампа во время предвыборной гонки. Украина может пообещать, что и в дальнейшем будет закупать вооружение на этих предприятиях.

Если мы сможем доказать, что Украине как минимум нужно не проиграть войну, то можно будет рассчитывать на военную помощь от Соединенных Штатов. Это один из вариантов,

– сказал Городницкий.

Не стоит забывать, что Украина обладает полезными ископаемыми, которые иногда оценивают на три триллиона долларов. Гипотетически вполне можно работать с Трампом в этом направлении. В Соединенных Штатах найдутся заинтересованные, которые захотят принять в этом участие.

Тут больше такая политическая игра. Трамп должен чувствовать себя победителем. Он не будет терпеть в свою сторону каких-то оскорблений или пренебрежительного отношения. Кстати, Путин любит пренебрежительно относиться к другим людям. Если Трамп хоть что-то увидит такое от него, то его отношение к Путину радикально изменится. И мы это увидим,

– отметил Городницкий.

Издание The Wall Street Journal сообщило возможные детали "мирных инициатив" Трампа относительно войны в Украине. Конкретного плана пока не утвердили. В обсуждениях говорят об отказе Украины от вступления в НАТО в ближайшие 20 лет. Также один из пунктов – замораживание войны на нынешней линии фронта.