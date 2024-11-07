Ко всем предвыборным заявлениям Трампа, конспирологических теорий и "планов окончания войны", которые публикуют иностранные издания со ссылкой на окружение политика, необходимо относиться спокойно. Такое мнение 24 Каналу высказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, подчеркнув, что Украине нужно дождаться 3 вещей.

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Что изменится с президентством Трампа

По словам Подоляка, сейчас происходит трансформация политического этапа. Администрация Трампа будет смотреть на вызовы, которые сегодня есть в глобальном политическом пространстве, иначе. Однако Украина имела институциональную поддержку от Республиканской и Демократической партий и на уровне лидеров, и на уровне коллектива.

Более того, наше государство вело коммуникацию как с Камалой Харрис, так и с Дональдом Трампом на уровне президента Украины и других чиновников, которые могли сформировать представление об Украине с точки зрения, что это за страна. Поэтому, как отметил Подоляк, Киев достаточно вкладывался в свою субъектность на глобальных рынках, и именно после полномасштабного вторжения России она существенно возросла.

Это, свою очередь, позволило, во-первых, намного шире открыть двери для коммуникаций. Во-вторых, создать для них дополнительные площадки. В-третьих, уровень президента Владимира Зеленского позволяет ему на равных коммуницировать со многими лидерами и доносить им позицию, не искаженную или с какими-то интерпретациями, а непосредственно.

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Каких действий в отношении Украины не стоит ожидать от Трампа

Советник главы ОПУ ожидает, что администрация Байдена будет придерживаться нынешних договоренностей и соответственно элегантно доработает окончание каденции, в рамках которой как раз есть необходимость дополнительно надавить на Россию в экономике, дипломатии и одновременно нарастить военную поддержку Украины.

Почему? Потому что имеем сегодня глобализацию конфликта, когда на стороне России в войне участвует, например, Северная Корея. Непосредственно на поле боя. И поэтому, безусловно, желательно, чтобы ключевой союзник Украины, Соединенные Штаты, на это отреагировали, по крайней мере, поставкой дополнительных милитарных объемов,

– добавил он.

Если говорить о поддержке Украины при президентстве Трампа, который хочет вернуть величие США, сложно представить, что он скажет вроде "согласимся на условия России; заморозим конфликт на условиях России; отдадим России то, что она хочет; позволим России силой захватывать территории, доминировать среди низких стран, уничтожить окончательное международное право, вести себя крайне агрессивно, инвестировать еще больше средств в экспансию и уничтожить большую европейскую страну, а после этого заявлять, мол, мы все еще мощные лидеры".

Учитывая психотип господина Трампа, очень слабо себе это представляю,

– подчеркнул Подоляк.

Соединенные Штаты доминируют технологически и финансово, в международных институтах и международном праве, эффективно проводят программы по сдерживанию других потенциальных агрессоров, имеют тесные связи с ЕС и таким образом формируют максимально доходное глобальное экономическое пространство.

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В то же время Россия теряет остаточные влияния после Советского Союза, переданные ей авансом. Кроме коррупционной составляющей и сырья, страна-агрессор ничего не может дать. Поэтому будет довольно странно, что государство путем прямого онлайнового насилия получит место за глобальным столом.

Каких 3 вещей необходимо дождаться Украине

Подоляк отметил, что нужно спокойно относиться ко всем предвыборным заявлениям Трампа. Одно дело – кандидат в президенты с учетом жесткой кампании противостояния между демократами и республиканцами. И совсем другое – президент Трамп. Поэтому важно не ориентироваться на конспирологические теории, взвешенно воспринимать "планы окончания войны", которые публикуют иностранные издания со ссылкой на кого-то из окружения Трампа.

Необходимо дождаться 3 вещей.

Формирование администрации Дональда Трампа, где будет четко понятно кто и за какие направления отвечает – нацбезопасности, оборона, внешняя политика, финансы, юстиция и тому подобное. Официальных переговоров на уровне президента Зеленского и президента Трампа. Также на других площадках, чтобы было объективизировано, что такое война и какие последствия того или иного финала. Кроме того, нужно, чтобы сформировались аналитические центры в администрации Трампа, которые смогут дать гораздо более глубокое представление о войне в Украине. Публичной презентации стратегии Трампа в отношении России, войны в Украине и вообще конфликтов, которые нарастают с помощью Кремля в разных регионах.

"И после этого сможем уже говорить о соответствующих финалах войны, о юридической, финансовой и фактической финализации этой войны", – констатировал Михаил Подоляк.