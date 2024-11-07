Политическая программа Дональда Трампа предусматривает вопросы иммиграции, экономики, социальной политики и международных отношений, пишет 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

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Иммиграция

Дональд Трамп не гарантирует, что борьбу против иммиграции направят только на нелегальных жителей США. Он предлагает:

"идеологически проверять" тех, кто въезжает в страну,

отменить гражданство по праву рождения.

Вероятно, это потребует изменений в Конституцию.

Дональд Трамп также стремится восстановить программу своего первого срока "Оставайся в Мексике". Это предполагает, что люди, которые просят убежища в США, должны ждать решения в Мексике. Так Трамп, будучи 45 президентом, пытался уменьшить количество мигрантов, которые остаются в США во время рассмотрения их дел.

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Аборты

Именно по требованию Дональда Трампа республиканцы впервые за десятилетие не призывали к национальному запрету абортов. Республиканец убежден, что отмены решения "Ро против Уэйда" (историческое решение Верховного суда США 1973 года, которым утверждено, что Конституция страны защищает свободу беременной женщины осуществить аборт без вмешательства государства) достаточно на федеральном уровне.

Трамп не исключал наложения вето на национальный запрет абортов.

Налоги

Программа Трампа предусматривает снижение налогов для бизнеса и богатых американцев. Также республиканец хочет отменить законы, которые направлены на снижение инфляции и борьбу с изменением климата.

Тарифы и торговля

Новоизбранный президент США хочет повысить тарифы на 10 – 20% на иностранные товары. Это, по мнению экспертов, приведет к падению евро на 10%.

Республиканец обещает восстановить приказ от августа 2020 года, который требует от Управления по контролю за продуктами и лекарствами покупать жизненно необходимые медикаменты только у американских компаний,

– отметили журналисты.

Также Трамп хочет блокировать покупку сверхважной инфраструктуры в США китайскими покупателями.

Инклюзивность, гражданские и ЛГБТК-права

Дональд Трамп не будет делать акцента на защите ЛГБТ-людей и хочет прекратить поддержку программ равенства и инклюзивности (DEI). Также он предлагает ограничить права трансгендерных лиц в спорте.

Более того, Трамп стремится отменить политику защиты гражданских прав для трансгендерных студентов. Говорится о политике Джо Байдена, которая предусматривает распространение защиты гражданских прав в разделе 9 на трансгендерных студентов. Предполагают, что Конгресс во время срока Трампа потребует признавать при рождении только два пола.

Полномочия президента

Политик стремится уменьшить роль федеральных бюрократов и регулирования во всех секторах экономики.

Он обещает, что счета за коммунальные услуги уменьшатся благодаря устранению препятствий в производстве ископаемого топлива,

– отметило издание.

Дональд Трамп обещает возводить больше жилья, изменив правила строительства, хотя большинство из них вводят правительства штатов и местные самоуправления. Это усилит влияние исполнительной власти.

Также политик уверен, что президент имеет исключительные полномочия контролировать федеральные расходы даже после того, как Конгресс выделил деньги. Это может спровоцировать судебные противостояния с Конгрессом.

Образование

Лидер Республиканской партии предлагает использовать федеральное финансирование как рычаг для давления на школьную систему. В частности, чтобы аннулировать срок пребывания в должности, ввести надбавки для учителей и приостановить на всех уровнях образования программу DEI, что расшифровывается как разнообразие, справедливость и инклюзия.

Социальное обеспечение

Дональд Трамп хочет защитить социальное обеспечение пожилых американцев. Вместе с тем он предлагает изменения, которые могут уменьшить поступления на социальные и медицинские программы.

Медицина

Новоизбранный республиканец призывает отменить закон о доступном лечении, не предложив альтернативу.

Политик хочет приобщить Роберта Фрэнсиса Кеннеди-младшего "снова оздоровить США". Трамп рассказывал о сотрудничестве с ним как критиком пестицидов и вакцин в сельском хозяйстве.

Климат и энергетика

Будущий 47 президент США критикует расходы Джо Байдена на чистую энергию и поддерживает ископаемое топливо. Он говорит, что не выступает против электромобилей, однако хочет прекратить стимулы Байдена по поощрению развития рынка этих машин.

Оборона и международная арена

Политик поддерживает идею большей изоляции штатов в дипломатическом плане и защиту интересов экономики.

Дональд Трамп обещает расширить армию и хочет ввести новую противоракетную оборону – воплотить идею 40 президента США Рональда Рейгана времен Холодной войны. Трамп убежден, что завершит войну России в Украине и конфликт на Ближнем Востоке, не объясняя, как.

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Дональд Трамп резюмирует свой подход фразой Рейгана о "мире через силу".