В контексте победы республиканца 24 Канал собрал самые громкие и провокационные заявления нового президента США. Что говорил Дональд Трамп об Украине и войне – приводим главные тезисы.

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Окончание войны за 24 часа

Вероятно, наиболее известным предвыборным обещанием Трампа по Украине было заявление, что он "закончит войну за 24 часа". Мнение 47-й президента постоянно менялось – то он обещал сделать это сразу после новостей о победе, то уже после своего возвращения в Белый дом.

Я буквально той же ночью, как станет известно о моей победе, позвоню двум людям: Путину и Зеленскому... Мы заключим соглашение в течение 24 часов,

– говорил Трамп.

Стоит заметить, что никакой конкретики, каким образом это произойдет, республиканец не предоставлял. Однако он говорил, что "мирный план" заключается в том, чтобы вдвое снизить цены на энергоносители в течение 12 месяцев после его инаугурации. "Путин не сможет воевать с нефтью по 40 долларов", – заявил политик в сентябре 2024 года.

Обещания о "мирном соглашении за сутки" звучали еще в марте 2023 года. Тогда Трамп отметил, что хорошо ладит с Путиным, и тот вообще "хотел мира". "Он хотел часть, теперь, кажется, он получит все", – драматизировал республиканец.

Уже после новостей о победе на выборах Дональд Трамп в очередной раз напомнил о своем обещании, заявив, что остановит все войны.

"Больше никаких войн во время моей каденции. Я собираюсь остановить войну. За 4 года моей каденции войны не было", – сказал Трамп на победном митинге 6 ноября.

Зеленский – лучший продавец, а Украины "больше нет"

Дональд Трамп во время предвыборной программы выступал активным критиком военной помощи Украине. Например, во время митинга в округе Монтгомери штата Огайо республиканец назвал Владимира Зеленского "лучшим продавцом в истории", однако дав надежду, что помощь США продолжится, хотя и с другими условиями.

Каждый раз, когда он (Зеленский – 24 Канал) приезжает в страну, он едет с 50 или 60 миллиардами долларов. Я никогда не мог этого сделать. Он – лучший продавец. Лучше многих. Мы должны дать им в долг, и если им вдруг удастся победить, они нам их вернут,

– подчеркнул Трамп.

В сентябре 2024 года Дональд Трамп назвал Украину "разрушенной" страной, а ее народ – "мертвым". Зеленского он тогда обвинил в нежелании договариваться.

"Украины больше нет. Это больше не Украина. Вы никогда не сможете восстановить эти города и поселки и вы никогда не сможете вернуть погибших, столько много погибших", – говорил республиканец.

Также Трамп утверждал, что "в Украине заканчиваются солдаты" и на войну начали якобы отправлять "детей и стариков". Новый президент говорил: "Киев снесен, люди мертвы. Страна в руинах".

Трамп угрожал Путину ударить по Москве в случае нападения

За две недели до выборов президента Дональд Трамп в интервью The Wall Street Journal рассказал о том, как угрожал Путину ударить по Москве.

Владимир, если ты будешь преследовать Украину, я ударю тебя так сильно, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру чертовой Москвы,

– рассказал он.

Политик также произнес: "Мы друзья. Я не хочу этого делать, но у меня нет выбора".

По мнению Трампа, Владимир Путин не решился бы на полномасштабное вторжение, если бы он был президентом.

"Байден ничего с этим не сделал. Он даже не общался с Путиным больше года. Это война, которая должна закончиться. Я собираюсь завершить эту войну... Я попытаюсь завершить эту войну, будучи избранным президентом. Я хочу, чтобы люди перестали умирать, вот и все", – заявил в октябре 2024 года Дональд Трамп.

В сентябре 2023 года Трамп заявил, что не будет настаивать на соглашении, которое позволит президенту России сохранить за собой оккупированную территорию Украины. "Я бы заключил честное соглашение для всех", – сказал он.

Трамп о квазиреспубликах и соглашении с Путиным

Так, Дональд Трамп еще до начала полномасштабного вторжения, а именно 22 февраля 2022 года во время разговора с консервативными радиоведущими Клеем Тревисом и Баком Секстоном прокомментировал так называемое признание "независимости" "ДНР" и "ЛНР" Россией.

Путин объявляет большую часть Украины независимой. О, это замечательно. Теперь он говорит, что она "независимая". До чего же умно, говорю я себе... И он войдет туда как миротворец. Это самые мощные миротворческие силы. Очень сообразительный парень. Я его знаю очень хорошо,

– говорил Трамп.

В конце июля 2022 года в гостях у тех же Трэвиса и Секстона Трамп заявил, что Украина избежала бы полномасштабного вторжения России, если бы признала Крым российским и отказалась от вступления в НАТО.

"Путин хотел заключить сделку. А теперь я не думаю, что он хочет заключать соглашение. Я думаю, сделать это теперь гораздо сложнее. Он все там бомбит. Ну, то есть он захватит там все. И крайне грустно смотреть, что происходит с Украиной", – говорил республиканец.