До усіх передвиборчих заяв Трампа, конспірологічних теорій та "планів закінчення війни", які публікують іноземні видання з посиланням на оточення політика, необхідно ставитися спокійно. Таку думку 24 Каналу висловив радник голови ОПУ Михайло Подоляк, наголосивши, що Україні потрібно дочекатися 3 речей.

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Що зміниться з президентством Трампа

За словами Подоляка, наразі відбувається трансформація політичного етапу. Адміністрація Трампа дивитиметься на виклики, які сьогодні є у глобальному політичному просторі, інакше. Проте Україна мала інституціональну підтримку від Республіканської та Демократичної партій і на рівні лідерів, і на рівні колективу.

Що більше, наша держава вела комунікацію як з Камалою Гарріс, так і з Дональдом Трампом на рівні президента України та інших урядовців, які могли сформувати уявлення про Україну з погляду, що це за країна. Тому, як наголосив Подоляк, Київ достатньо вкладався у свою суб'єктність на глобальних ринках, і саме після повномасштабного вторгнення Росії вона суттєво зросла.

Це, своєю чергою, дозволило, по-перше, набагато ширше відкрити двері для комунікацій. По-друге, створити для них додаткові майданчики. По-третє, рівень президента Володимира Зеленського дозволяє йому на рівних комунікувати з багатьма лідерами та доносити їм позицію, не викривлену чи з якимись інтерпретаціями, а безпосередньо.

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Яких дій щодо України не варто очікувати від Трампа

Радник голови ОПУ очікує, що адміністрація Байдена дотримуватиметься нинішніх домовленостей і відповідно елегантно допрацює закінчення каденції, у межах якої якраз-таки є необхідність додатково натиснути на Росію в економіці, дипломатії та водночас наростити військову підтримку України.

Чому? Тому що маємо сьогодні глобалізацію конфлікту, коли на боці Росії у війні бере участь, наприклад, Північна Корея. Безпосередньо на полі бою. І тому, безумовно, бажано, щоб ключовий союзник України, Сполучені Штати, на це відреагували, принаймні, постачанням додаткових мілітарних обсягів,

– додав він.

Якщо говорити про підтримку України за президентства Трампа, який хоче повернути велич США, складно уявити, що він скаже на кшталт "погодьмося на умови Росії; заморозьмо конфлікт на умовах Росії; віддаймо Росії те, що вона хоче; дозвольмо Росії силою захоплювати території, домінувати серед низьких країн, знищити остаточне міжнародне право, поводитися вкрай агресивно, інвестувати ще більше коштів в експансію та знищити велику європейську країну, а після цього заявляти, мовляв, ми все ще потужні лідери".

З огляду на психотип пана Трампа, дуже слабо собі це уявляю,

– підкреслив Подоляк.

Сполучені Штати домінують технологічно та фінансово, у міжнародних інституціях та міжнародному праві, ефективно проводять програми зі стримування інших потенційних агресорів, мають тісні зв'язки з ЄС і в такий спосіб формують максимально дохідний глобальний економічний простір.

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Водночас Росія втрачає залишкові впливи після Радянського Союзу, передані їй авансом. Окрім корупційного складника та сировини, країна-агресорка нічого не може дати. Тому буде досить дивно, що держава шляхом прямого онлайнового насилля отримає місце за глобальним столом.

Яких 3 речей необхідно дочекатися Україні

Подоляк зазначив, що потрібно спокійно ставитися до усіх передвиборчих заяв Трампа. Одна річ – кандидат у президенти з урахуванням жорсткої кампанії протистояння між демократами та республіканцями. І зовсім інша – президент Трамп. Тому важливо не орієнтуватися на конспірологічні теорії, виважено сприймати "плани закінчення війни", які публікують іноземні видання з посиланням на когось з оточення Трампа.

Необхідно дочекатися 3 речей.

Формування адміністрації Дональда Трампа, де буде чітко зрозуміло хто та за які напрямки відповідає – нацбезпеки, оборона, зовнішня політика, фінанси, юстиція тощо. Офіційних переговорів на рівні президента Зеленського та президента Трампа. Також на інших майданчиках, аби було об'єктивізовано, що таке війна та які наслідки того чи іншого фіналу. Крім того, потрібно, щоб сформувалися аналітичні центри в адміністрації Трампа, які зможуть дати набагато глибше уявлення про війну в Україні. Публічної презентації стратегії Трампа щодо Росії, війни в Україні та загалом конфліктів, які наростають за допомогою Кремля в різних регіонах.

"І після цього зможемо вже говорити про відповідні фінали війни, про юридичну, фінансову та фактичну фіналізацію цієї війни", – констатував Михайло Подоляк.