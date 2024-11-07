Почнеться обвал попиту на енергоресурси, насамперед нафту та газ, що серйозно вдарить по Росії. Водночас, як пояснив 24 Каналу полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Петро Черник, це призведе до збільшення збройних протистоянь у світі.

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Україні потрібно створювати власний ЦАХАЛ

Республіканець Дональд Трамп, направду, справжній патріот США. Він стверджує, що, мовляв, "необхідно ліквідувати "іржавий пояс" у Чикаго, де були величезні виробництва насамперед автомобілів. Повертати підприємства силою та законом, оскільки американська сила більш вартісна. Так, кінцеві прибутки у вищого капіталу будуть менші, але іншого шляху немає".

Якщо американці почнуть повертати власні виробництва, це обвалить гігантську кількість економічних ланцюжків передусім в Азії та Європі, можуть "лягти" цілі фірми. Абсолютно увесь одяг, побутове приладдя, цифрові пристрої та інші речі виробляються з електричної тяги.

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На сьогодні нафта, газ та вугілля на 60% залишаються головними джерелами видобування електроенергії. Все виробляють верстати, якщо ланцюжки почнуть падати, наступним кроком буде величезний обвал попиту на енергоресурси – насамперед нафту та газ. Це, своєю чергою, серйозно вдарить по Росії.

Буде тяжка глобальна криза, що складно уявити. 2008 рік – маленька бульбашка, "Велика Депресія" США – ще менша подія. Чому це буде так потужно? Світ глобально замкнувся, це єдина система,

– зазначив Петро Черник.

Якщо на початку XIX століття урагани були лише як кліматичне явище, то останній буревій у США напряму вплинув на геополітику. Зокрема, про це свідчить те, що Джо Байден не приїхав на "Рамштайн".

З одного боку, без нафти прийде кінець Росії. А з іншого – світ зануриться у глибокий системний економічний хаос, що призведе до збільшення збройних протистоянь. У світі й так триває більш як 50 воїн, а "закипатиме" ще більше.

Світ перебуває у точці цивілізаційної біфуркації – старі системи "помножені на нуль". На це вказує візит диктатора Владіміра Путіна у Монголію та відвідини генсека ООН Антоніу Гутерреша саміту БРІКС у Казані, який начхав на всі можливі правила.

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"Мені досі не зрозуміло, чому українці не хочуть тверезіти й доходити до одного простого висновку: хочемо вижити, будуємо український ЦАХАЛ. Варіантів немає. Я лишаюся палким прихильником ідеології Бандери, що потрібно опиратися на власні сили. Це прописано у доктринальних документах того часу тими, хто боровся за нашу незалежність", – резюмував полковник запасу ЗСУ.