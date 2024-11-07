Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.

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Трамп висловився про розмову з Путіним

Дональд Трамп заявив, що ше не мав розмови з російським президентом Владіміром Путіним. Однак він зазначив: "Думаю, що ми поговоримо".

Також республіканець розповів, що також мав бесіду з Володимиром Зеленським, однак не вдався у подробиці її суть.

Зі слів Зеленського відомо, що той привітав Трампа з перемогою на виборах і вказав, що цінує прихильність нового президента до підходу "мир через силу".

"Саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні. Сподіваюся, що ми разом втілимо його в життя", – казав Зеленський.

Зауважимо, що трохи раніше Владімір Путін заявив, що готовий до контактів з Дональдом Трампом і привітав його з перемогою.

"Мені не соромно і зі свого боку зателефонувати йому, просто не роблю цього, оскільки лідери західних держав спершу кожного тижня мені телефонували, а потім перестали", – казав Путін.

Що Трамп говорив про війну в Україні

Дональд Трамп неодноразово обіцяв "закінчити війну за 24 години" і заявляв, що добре ладнає з Путіним.

"Я буквально тієї ж ночі, як стане відомо про мою перемогу, зателефоную двом людям: Путіну та Зеленському... Ми укладемо угоду протягом 24 годин", – гучно заявляв Трамп.

Звісно, ніякої конкретики щодо того, як це відбуватиметься республіканець не розповідав. Та щобільше, обіцяні 24 години на "укладання договору" вже минули. Єдине, що спромігся сказати Трамп, так це те, що він хоче вдвічі знизити ціни на енергоносії уподовж 12 місяців після його інавгурації, і "Путін не зможе воювати з нафтою по 40 доларів".