Він не заперечив, що й сам зателефонує йому. Про це Путін заявив на пресконференції після засідання Міжнародного дискусійного клубу "Валдай", повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.
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Путін готовий до розмови з Трампом
Владімір Путін вперше висловився стосовно перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США. Він привітав республіканця з успіхом та тим, що той зовсім скоро обійме головну посаду у Сполучених Штатах.
Розмовляючи з пропагандистами про Трампа, російський диктатор заявив, що нібито був враженим поведінкою новообраного американського лідера під час замахів на нього, і назвав його "відважною людиною". Водночас Путін, відповідаючи на питання, заявив, що нібито готовий розмовляти з Трампом.
Мені не соромно і зі свого боку зателефонувати йому, просто не роблю цього, оскільки лідери західних держав спершу кожного тижня мені телефонували, а потім перестали. Не хочуть і не треба. Нічого, ми живі, здорові, розвиваємось та йдемо попереду,
– пояснює він.
Також російський диктатор запевнив, що нібито готовий до "відновлення контактів" із західними лідерами, й буцімто завжди були відкриті до діалогу.
Трамп і Путін могли говорити раніше
- Нещодавно The Washington Post із посиланням на книгу редактора Боба Вудворда "Війна" писало, що кандидат у президенти США Дональд Трамп мав щонайменше одну розмову з російським диктатором Владіміром Путіним у 2024 році. Ймовірно, така розмова могла бути у перші місяці.
- Незадовго після цього Дональд Трамп не захотів підтверджувати чи спростовувати інформацію про телефонні дзвінки з російським диктатором Владіміром Путіним після того, як пішов з поста американського лідера ще у 2021 році. Він казав, що така можливість розмови була б корисною.
- До речі, найбільш відомою передвиборчою обіцянкою Трампа щодо України була заява про те, що він "закінчить війну за 24 години". Однак спершу він обіцяв зробити це одразу після новин про перемогу, то вже після свого повернення у Білий дім. Втім, заявляв і про плани зателефонувати Путіну.