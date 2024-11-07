Він не заперечив, що й сам зателефонує йому. Про це Путін заявив на пресконференції після засідання Міжнародного дискусійного клубу "Валдай", повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Дивіться також Що означає перемога Трампа й республіканців у Конгресі та що тепер зміниться для України

Путін готовий до розмови з Трампом

Владімір Путін вперше висловився стосовно перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США. Він привітав республіканця з успіхом та тим, що той зовсім скоро обійме головну посаду у Сполучених Штатах.

Розмовляючи з пропагандистами про Трампа, російський диктатор заявив, що нібито був враженим поведінкою новообраного американського лідера під час замахів на нього, і назвав його "відважною людиною". Водночас Путін, відповідаючи на питання, заявив, що нібито готовий розмовляти з Трампом.

Мені не соромно і зі свого боку зателефонувати йому, просто не роблю цього, оскільки лідери західних держав спершу кожного тижня мені телефонували, а потім перестали. Не хочуть і не треба. Нічого, ми живі, здорові, розвиваємось та йдемо попереду,

– пояснює він.

Також російський диктатор запевнив, що нібито готовий до "відновлення контактів" із західними лідерами, й буцімто завжди були відкриті до діалогу.

Трамп і Путін могли говорити раніше