Он не возразил, что сам позвонит ему. Об этом Путин заявил на пресс-конференции после заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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Путин готов к разговору с Трампом
Владимир Путин впервые высказался по поводу победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Он поздравил республиканца с успехом и тем, что тот совсем скоро занимает главную должность в Соединенных Штатах.
Беседуя с пропагандистами о Трампе, российский диктатор заявил, что якобы был поражен поведением новоизбранного американского лидера во время покушений на него, и назвал его "отважным человеком". В то же время Путин, отвечая на вопрос, заявил, что якобы готов разговаривать с Трампом.
Я не считаю зазорным и со своей стороны позвонить ему, просто не делаю этого, поскольку лидеры западных государств сначала каждую неделю мне звонили по телефону, а потом перестали. Не хотят и не нужно. Ничего, мы живы, здоровы, развиваемся и идем впереди,
– объясняет он.
Также российский диктатор заверил, что якобы готов к "возобновлению контактов" с западными лидерами и будто бы всегда были открыты к диалогу.
Трамп и Путин могли говорить раньше
- Недавно The Washington Post со ссылкой на книгу редактора Боба Вудворда "Война" писало, что кандидат в президенты США Дональд Трамп имел по меньшей мере один разговор с российским диктатором Владимиром Путиным в 2024 году. Вероятно, такой разговор мог быть в первые месяцы.
- Незадолго после этого Дональд Трамп не захотел подтверждать или опровергать информацию о телефонных звонках с российским диктатором Владимиром Путиным после ухода с поста американского лидера еще в 2021 году. Он говорил, что такая возможность разговора была бы полезна.
- Кстати, наиболее известным предвыборным обещанием Трампа в отношении Украины было заявление о том, что он "окончит войну через 24 часа". Однако сначала он обещал сделать это сразу после новостей о победе, уже после своего возвращения в Белый дом. Впрочем, заявлял и о планах позвонить по телефону Путину.