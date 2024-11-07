Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

Дивіться також "Камбек століття і вирок Америці": чому Трамп переміг і що буде з Україною – огляд західних ЗМІ

Сценарії повернення Трампа для України

Так, один з українських депутатів розповів виданню, що наразі ніхто не знає, як Дональд Трамп діятиме стосовно України. Республіканець свого часу пообіцяв покласти край війні за один день і неодноразово критикував військову допомогу США Україні. Тепер залишається тільки здогадуватися, що він міг би зробити.

Він (Трамп – 24 Канал) може попросити Путіна заморозити цю війну, і той скаже добре. Це найгірший сценарій, тому що через пару років росіяни знову наступатимуть і можуть нас знищити,

– каже український військовий.

Він зазначає, що другий сценарій – якщо Путін відмовиться. У такому разі є шанс, що Трамп відреагує радикально, що є більш перспективним сценарієм. Україна сподівається, що це означає подальше збільшення військової підтримки США.

До слова, видання The Wall Streat Journal вже поділилося деталями, як стверджується, "мирного плану Трампа". Він може включати відмову України від вступу до НАТО на 20 років в обмін на зброю від США, а також замороження війни на поточній лінії фронту.