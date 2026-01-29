Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 29 января, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 42,57 гривны (-3 копейки) и продажа по 43,14 гривны (-5 копеек).

(-3 копейки) и продажа по (-5 копеек). Покупка евро проходит по 51 гривне (без изменений), а продажа – по 51,65 гривны (-5 копеек).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Купить доллар на черном рынке можно в среднем по 43 гривны (-3 копейки), а продать – по 43,10 гривны (-5 копеек).

(-3 копейки), а продать – по (-5 копеек). Зато покупка евро проходит по 51,30 гривны (без изменений), а продажа – по 51,50 гривны (-13 копеек).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 42,65 гривны (+4 копейки), а продают – по 43,22 гривны (+6 копеек).

(+4 копейки), а продают – по (+6 копеек). Евро покупают по 50,97 гривны (+4 копейки), а продают – по 51,65 гривны (-3 копейки).

Что будет с курсом в феврале?

Эксклюзивно для 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что общая картина на валютном рынке будет относительно стабильной, поэтому напряжение будет медленно спадать.

По прогнозам, курс доллара в течение февраля будет колебаться в пределах 42,6 – 43,5 гривны, тогда как евро – в границах 49 – 51,5 гривны. Однако нельзя учесть все возможные риски и влияние войны.

Напомним, ранее финансовый аналитик Андрей Шевчишин также отмечал, что со второй декады февраля начинается тренд на укрепление гривны – это украинская историческая тенденция.