Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 28 января торгуется по 42,95 гривны. То есть цена американской валюты уменьшилась на 17 копеек против 27 января. Официальный курс евро составляет 51,22 гривны, следовательно его цена выросла еще на 16 копеек, сообщает Нацбанк.

Смотрите также Будет хуже: трейдеры подготовили новый прогноз, относительно доллара США

А вот 29 января курс валют будет таким:

доллар – 42,76 гривны (-19 копеек);

евро – 51,22 гривны (без изменений) – исторический максимум.

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 28 января курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 42,65 гривны , а продажа – по 43,25 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 43,03 гривны , а продажа – по 43,15 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 42,62 гривны, а продажа – по 43,25 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 28 января был следующим:

в банках – покупка в среднем была по 50,95 гривны , а продажа – по 51,75 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51,30 гривны , а продажа – по 51,63 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 50,92 гривны, а продажа – по 51,76 гривны.

Что происходит с курсом валют?

Напомним, сейчас индекс доллара упал до самого низкого уровня с февраля 2022 года. На это повлияли, в частности, непредсказуемые действия Вашингтона и комментарии Дональда Трампа, давление на Федеральную резервную систему, фискальная нестабильность США и тому подобное.

Ранее в комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что и доллар, и евро остаются ключевыми мировыми валютами, на которых фактически держится львиная доля мировой экономики. Это дополнительная гарантия их стабильной стоимости.

Зато Нацбанк продолжит играть определяющую роль, что позволит и участникам украинского рынка, и гражданам избегать лишних опасений относительно резких колебаний курса гривны.