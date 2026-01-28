Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 28 января, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 42,65 гривны (-15 копеек) и продажа по 43,25 гривны (-6 копеек).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Купить доллар на черном рынке можно в среднем по 43,03 гривны (-22 копейки), а продать – по 43,15 гривны (-20 копеек).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 42,62 гривны (-8 копеек), а продают – по 43,25 гривны (-5 копеек).

Что происходит на рынке валют?

По словам директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тараса Лесового, контролируемая девальвация гривны в начале 2026 года была в целом ожидаемой.

В эксклюзивном комментарии для 24 Канала эксперт предположил, что в дальнейшем курс валют в Украине вряд ли будет обновлять рекорды каждый день. Что касается евро – украинская "формула" его курсообразования не изменится.

К слову, базой здесь является динамика пары доллар-евро на мировых торгах (по прогнозам на эту неделю, будет колебаться в пределах 1,155 – 1,17), а также соотношение гривна-доллар.