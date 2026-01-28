Який курс валют у банках?

Станом на ранок 28 січня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 42,65 гривні (-15 копійок) і продаж по 43,25 гривні (-6 копійок).

(-15 копійок) і продаж по (-6 копійок). Купівля євро проходить по 50,95 гривні (+15 копійок), а продаж – по 51,75 гривні (+25 копійок).

Дивіться також Чи можна продати долари 2006 року: правила обміну в Україні

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купити долар на чорному ринку можна в середньому по 43,03 гривні (-22 копійки), а продати – по 43,15 гривні (-20 копійок).

(-22 копійки), а продати – по (-20 копійок). Натомість купівля євро проходить по 51,30 гривні (+24 копійки), а продаж – по 51,63 гривні (+35 копійок).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 42,62 гривні (-8 копійок), а продають – по 43,25 гривні (-5 копійок).

(-8 копійок), а продають – по (-5 копійок). Євро купують по 50,92 гривні (+25 копійок), а продають – по 51,76 гривні (+21 копійка).

Що відбувається на ринку валют?

За словами директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тараса Лєсового, контрольована девальвація гривні на початку 2026 року була загалом очікуваною.

В ексклюзивному коментарі для 24 Каналу експерт припустив, що надалі курс валют в Україні навряд оновлюватиме рекорди щодня. Що стосується євро – українська "формула" його курсоутворення не зміниться.

До слова, базою тут є динаміка пари долар-євро на світових торгах (за прогнозами на цей тиждень, коливатиметься в межах 1,155 – 1,17), а також співвідношення гривня-долар.