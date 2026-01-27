Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 27 січня торгується по 43,12 гривні. Тобто ціна американської валюти зменшилася на 1 копійку проти 26 січня. Офіційний курс євро становить 51,06 гривні, отже його ціна зросла на 41 копійку, повідомляє Нацбанк.

А от станом на 28 січня курс валют буде таким:

долар – 42,95 гривні (-17 копійок);

євро – 51,22 гривні (+16 копійок) – новий історичний максимум.

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 27 січня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 42,90 гривні , а продаж – по 43,40 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,25 гривні , а продаж – по 43,35 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 42,80 гривні, а продаж – по 43,45 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку?

А от курс євро станом на ранок 27 січня був таким:

у банках – купівля в середньому була по 50,75 гривні , а продаж – по 51,50 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 51,06 гривні , а продаж – по 51,28 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 50,62 гривні, а продаж – по 51,52 гривні.

Що про курс валют кажуть експерти?

В ексклюзивному коментарі для 24 Каналу директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько зазначила, що на тлі достатнього рівня міжнародних резервів Нацбанк має простір для згладжування коливань і підтримки ліквідності ринку.

Тож найближчим часом відносну стабільність підтримуватимуть як ринкові механізми, так і інструменти регулятора. Наприкінці січня ймовірні ослаблення або посилення курсу гривні, але вони можуть швидко згладжуватися.

На ситуацію все ще впливатимуть надходження міжнародної допомоги, великі експортно-імпортні платежі, зовнішні новини з геополітики та економічного фронту.