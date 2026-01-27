Який курс валют у банках?

Станом на ранок 27 січня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 42,90 гривні (-5 копійок) і продаж по 43,40 гривні (-1 копійка).

(-5 копійок) і продаж по (-1 копійка). Купівля євро проходить по 50,75 гривні (+15 копійок), а продаж – по 51,50 гривні (+11 копійок).

Дивіться також Чи можна продати долари 2006 року: правила обміну в Україні

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купити долар на чорному ринку можна в середньому по 43,25 гривні (-12 копійок), а продати – по 43,35 гривні (-3 копійки).

(-12 копійок), а продати – по (-3 копійки). Натомість купівля євро проходить по 51,06 гривні (+6 копійок), а продаж – по 51,28 гривні (+3 копійки).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 42,80 гривні (-11 копійок), а продають – по 43,45 гривні (+2 копійки).

(-11 копійок), а продають – по (+2 копійки). Євро купують по 50,62 гривні (-11 копійок), а продають – по 51,52 гривні (+12 копійок).

Що буде з курсом валют далі?

За словами директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тараса Лєсового, курсовий "злет" на початку року був загалом очікуваним – він відповідав рекомендаціям МВФ і параметрам бюджету-2026, які передбачають повільну контрольовану девальвацію гривні.

Далі курси, ймовірно, стабілізуються у звичних коридорах, тож щоденних рекордів не буде. "Єдиний чинник, що наразі здатен сплутати карти – це війна, особливо наслідки ворожих обстрілів критичної інфраструктури", – додав експерт у коментарі 24 Каналу.

Директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько підкреслила, що вже минулого тижня (протягом 19 – 23 січня) на міжбанку гривня зміцнилася на 16 копійок, тобто приблизно 0,37%.