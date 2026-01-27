Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 27 января, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 42,90 гривны (-5 копеек) и продажа по 43,40 гривны (-1 копейка).
- Покупка евро проходит по 50,75 гривны (+15 копеек), а продажа – по 51,50 гривны (+11 копеек).
Смотрите также Можно ли продать доллары 2006 года: правила обмена в Украине
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Купить доллар на черном рынке можно в среднем по 43,25 гривны (-12 копеек), а продать – по 43,35 гривны (-3 копейки).
- Зато покупка евро проходит по 51,06 гривны (+6 копеек), а продажа – по 51,28 гривны (+3 копейки).
Какой курс в обменниках?
- По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 42,80 гривны (-11 копеек), а продают – по 43,45 гривны (+2 копейки).
- Евро покупают по 50,62 гривны (-11 копеек), а продают – по 51,52 гривны (+12 копеек).
Что будет с курсом валют дальше?
По словам директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тараса Лесового, курсовой "взлет" в начале года был в целом ожидаемым – он соответствовал рекомендациям МВФ и параметрам бюджета-2026, которые предусматривают медленную контролируемую девальвацию гривни.
Далее курсы, вероятно, стабилизируются в привычных коридорах, поэтому ежедневных рекордов не будет. "Единственный фактор, что сейчас способен спутать карты – это война, особенно последствия вражеских обстрелов критической инфраструктуры", – добавил эксперт в комментарии 24 Каналу.
Директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько подчеркнула, что уже на прошлой неделе (в течение 19 – 23 января) на межбанке гривна укрепилась на 16 копеек, то есть примерно 0,37%.