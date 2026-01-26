Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 26 січня торгується по 43,13 гривні. Тобто ціна американської валюти зменшилася на 3 копійки проти 23 січня. Офіційний курс євро становить 50,65 гривні, отже його ціна зросла на 13 копійок, повідомляє Нацбанк.

А от станом на 27 січня курс валют буде таким:

долар – 43,12 гривні (-1 копійка);

євро – 51,06 гривні (+41 копійка) – новий історичний максимум.

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 26 січня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 42,95 гривні , а продаж – по 43,40 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,37 гривні , а продаж – по 43,38 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 42,90 гривні, а продаж – по 43,49 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку?

А от курс євро станом на ранок 26 січня був таким:

у банках – купівля в середньому була по 50,48 гривні , а продаж – по 51,22 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 51 гривні , а продаж – по 51,25 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 50,71 гривні, а продаж – по 51,43 гривні.

Що буде з курсом валют далі?

У коментарі 24 Каналу директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько розповіла, що минулого тижня гривня показала помірне, але послідовне укріплення щодо долара.

І хоча до кінця січня ще можливі короткострокові ослаблення або посилення валютного курсу, ймовірно, їх згладжуватимуть шляхом ліквідності та реакції маркет-мейкерів.

Експертка порадила звертати увагу на чинники, які можуть тимчасово змінити тон ринку: надходження міжнародної допомоги, великі експортно-імпортні платежі, а також події в геополітиці та на фронті.

Водночас директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий припустив, що цього тижня показники повернуться до відносно стабільних коридорів, а курси навряд чи оновлюватимуть рекорди щодня.