Який курс валют у банках?

Станом на ранок 26 січня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 42,95 гривні (-2 копійки) і продаж по 43,40 гривні (+1 копійка).

(-2 копійки) і продаж по (+1 копійка). Купівля євро проходить по 50,48 гривні (+8 копійок), а продаж – по 51,22 гривні (+22 копійки).

Дивіться також Чи можна продати долари 2006 року: правила обміну в Україні

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купити долар на чорному ринку можна в середньому по 43,37 гривні (-1 копійка), а продати – по 43,38 гривні (-2 копійки).

(-1 копійка), а продати – по (-2 копійки). Натомість купівля євро проходить по 51 гривні (+8 копійок), а продаж – по 51,25 гривні (+10 копійок).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 42,90 гривні (без змін), а продають – по 43,49 гривні (+4 копійки).

(без змін), а продають – по (+4 копійки). Євро купують по 50,71 гривні (+11 копійок), а продають – по 51,43 гривні (+10 копійок).

Що буде з курсом цього тижня?

Ексклюзивно для 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що курсовий "злет" на початку року загалом відповідає ринковим очікуванням. Опісля показники можуть повернутися до відносно стабільних коридорів.

У період з 26 січня до 1 лютого коридори валютних коливань, за прогнозом експерта, становитимуть:

на міжбанку 42,75 – 43,25 гривні за долар і 49 – 50,5 гривні за євро;

на готівковому ринку 42,5 – 43,5 гривні за долар і 49 – 50,5 гривні за євро.

Наразі єдиний чинник, що може "сплутати карти" – війна, а також наслідки обстрілів критичної інфраструктури. Наприклад, у разі нових атак зростання "нервозності" на готівковому ринку проявиться в розширенні різниці між курсами купівлі та продажу.