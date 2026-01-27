Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 27 января торгуется по 43,12 гривны. То есть цена американской валюты уменьшилась на 1 копейку против 26 января. Официальный курс евро составляет 51,06 гривны, следовательно его цена выросла на 41 копейку, сообщает Нацбанк.

А вот по состоянию на 28 января курс валют будет таким:

доллар – 42,95 гривны (-17 копеек);

евро – 51,22 гривны (+16 копеек) – новый исторический максимум.

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 27 января курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 42,90 гривны , а продажа – по 43,40 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 43,25 гривны , а продажа – по 43,35 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 42,80 гривны, а продажа – по 43,45 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 27 января был следующим:

в банках – покупка в среднем была по 50,75 гривны , а продажа – по 51,50 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51,06 гривны , а продажа – по 51,28 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 50,62 гривны, а продажа – по 51,52 гривны.

Что о курсе валют говорят эксперты?

В эксклюзивном комментарии для 24 Канала директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько отметила, что на фоне достаточного уровня международных резервов Нацбанк имеет пространство для сглаживания колебаний и поддержания ликвидности рынка.

Поэтому в ближайшее время относительную стабильность будут поддерживать как рыночные механизмы, так и инструменты регулятора. В конце января вероятны ослабление или усиление курса гривны, но они могут быстро сглаживаться.

На ситуацию все еще будут влиять поступления международной помощи, крупные экспортно-импортные платежи, внешние новости с геополитики и экономического фронта.