Який курс валют у банках?

Станом на ранок 29 січня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 42,57 гривні (-3 копійки) і продаж по 43,14 гривні (-5 копійок).

Купівля євро проходить по 51 гривні (без змін), а продаж – по 51,65 гривні (-5 копійок).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купити долар на чорному ринку можна в середньому по 43 гривні (-3 копійки), а продати – по 43,10 гривні (-5 копійок).

Натомість купівля євро проходить по 51,30 гривні (без змін), а продаж – по 51,50 гривні (-13 копійок).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 42,65 гривні (+4 копійки), а продають – по 43,22 гривні (+6 копійок).

Євро купують по 50,97 гривні (+4 копійки), а продають – по 51,65 гривні (-3 копійки).

Що буде з курсом у лютому?

Ексклюзивно для 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що загальна картина на валютному ринку буде відносно стабільною, тож напруга поволі спадатиме.

За прогнозами, курс долара впродовж лютого коливатиметься в межах 42,6 – 43,5 гривні, тоді як євро – у кордонах 49 – 51,5 гривні. Однак не можна врахувати всі ймовірні ризики та вплив війни.

Нагадаємо, раніше фінансовий аналітик Андрій Шевчишин також зазначав, що з другої декади лютого починається тренд на укріплення гривні – це українська історична тенденція.