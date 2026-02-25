Каким будет курс валют в марте 2026 года?

Детали рассказал для 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой. В частности, он не исключил потенциальный риск "американских горок".

Смотрите также Украинцам пора проверить свою "заначку": каких долларов и евро стоит избегать

В первый месяц весны валютный рынок будет достаточно активным. Поэтому банкир назвал факторы, под влиянием которых будут происходить основные курсовые изменения в Украине.

Последствия энерготеррора

Существенные разрушения энергетической инфраструктуры и ограничения электроснабжения значительно сдерживают развитие экономики. Поэтому большинство компаний вынужденно пересматривают цены на товары и услуги: по оценкам бизнеса, подорожание может стартовать от 10%.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Экономика страны не способна выжить исключительно "на генераторах", поэтому реалии не достаточно утешительны: в ближайшие месяцы Украина может столкнуться с объективным ростом цен.

К слову, по данным опроса Европейской Бизнес Ассоциации, отключения света существенно влияют на деятельность более 80% компаний. О росте себестоимости продукции заявило более 60% опрошенных, а об уменьшении объемов производства – 50%.

Внешнеэкономическая деятельность

По словам Лесового, январь уже показал глубокий разрыв во внешней торговле – страна покупает значительно больше, чем продает. Однако на экспорт могут существенно повлиять шаги по "взаимопониманию" с ЕС, ведь около 60% украинских поставок приходится именно на него.

Экспорт зерна и продукции металлургии сейчас фактически "спасает" общие показатели, однако на него давят сразу несколько факторов:

торговая напряженность с отдельными европейскими странами относительно условий доступа украинской агропродукции (дискуссии о квотах, преференциях и т.д.); ограничения на экспорт лома (нулевая квота), требования CBAM и жесткие экостандарты, которые повышают себестоимость и усложняют продажи.

Валютная выручка остается крайне важной для создания необходимого валютного запаса страны,

– подчеркнул эксперт.

Монетарная стратегия Нацбанка

В начале февраля Нацбанк существенно пересмотрел прогноз – вероятно, по итогам 2026 года рост экономики замедлится до 1,8% ВВП, а инфляция вырастет до 7,5%.

Поэтому под вопросом может оказаться и монетарная траектория по снижению учетной ставки. Банкир предположил, что на заседании 19 марта регулятор прибегнет к консервативному шагу – оставит ее на уровне 15%.

Очевидно ближайшие несколько месяцев гривна потребует большей защиты, чем ожидалось в конце 2025 года. Учетная ставка может "добавить ей веса" и автоматически повлияет на валютный рынок.

Мы не исключаем, что в марте от "монетарного" решения Нацбанка могут зависеть основные тренды на весь текущий год,

– добавил Лесовой.

Стратегия Нацбанка на валютном рынке

По всем признакам, Нацбанк и в дальнейшем будет придерживаться режима "управляемой гибкости", что сдерживает резкие скачки курса. Валютные интервенции будут помогать балансировать спрос и предложение, а наличный курс будет формироваться с учетом торги на межбанке.

Поэтому даже при усиленном давлении регулятор будет иметь инструменты, чтобы "сбивать температуру" и удерживать рынок в относительном равновесии.

Геополитический "беспорядок"

На фоне скорее формальных переговоров о мире существенных изменений не ожидают – Россия продолжает войну против Украины без признаков близкого завершения боевых действий.

Кроме того, неоднозначной остается общая ситуация в мире. Возможные обострения на Ближнем Востоке, жесткая риторика США и непредсказуемость их экономической политики подпитывают период "турбулентности".

В таких условиях внимание международного сообщества может частично смещаться на другие кризисы, что потенциально будет влиять на объемы военно-технической помощи, дипломатическую поддержку Украины и общее видение путей достижения мира.

Внутреннее беспокойство

Косвенное давление на рынок могут создавать и общественные настроения, сформированные войной, энергокризисом и экономическими ограничениями. В периоды обострения часть граждан традиционно переходит в валюту, пытаясь уберечь сбережения.

В то же время оснований для ажиотажа по "объективным причинам" фактически нет: дефицита валюты не наблюдается, а всплески спроса будут иметь скорее ситуативный характер.

Не исключаем, что курсы основных валют почти не изменятся, по сравнению с февралем. Конечно, существует потенциальный риск "американских горок" волатильности, однако прямой угрозы для падения гривны нет,

– подытожил Лесовой.

Что стоит знать о других решениях Нацбанка?