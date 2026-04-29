Какие льготы предусмотрены людям с III группой инвалидности?

Они предусмотрены и людям с III группой инвалидности, о чем пишет Enable Me.

Для лиц с III группой инвалидностью, работающих, предоставляются льготы, относящиеся к отдыху:

ежегодный основной отпуск на 2 дня дольше обычного (26 календарных дней);

обязательное предоставление по желанию отпуска без сохранения зарплаты– до 30 календарных дней в году;

для инвалидов войны предоставляется дополнительный отпуск с сохранением зарплаты– 14 календарных дней в году;

возможность в первый год работы на предприятии использовать ежегодные отпуска полной продолжительности (по желанию) до наступления 6-месячного срока непрерывной работы и в удобное время.

Важно! Если инвалидность препятствует выполнению работы по срочному трудовому договору, то лицо вправе прекратить трудовые отношения досрочно.

Следует также упомянуть о льготы на ЖКУ. Украинцы с III группой инвалидности имеют право на оборудование специальными приспособлениями жилых помещений, где они проживают: подъездов, лестничных площадок, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации.

Если такие люди находятся в домах-интернатах или других соцучреждениях, то за ними сохраняется жилая площадь– в течение 12 месяцев. Если сроки продолжались, то освобожденная жилплощадь передается другим лицам с инвалидностью, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Заметьте! Существуют отдельные льготы для детей с инвалидностью среди детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, проживающих в семьях опекунов, приемных семьях, детских домах семейного типа или в социальных учреждениях Им предусмотрено вне очереди жилье и материальная помощь на его обустройство по достижении совершеннолетия, если по заключению МСЭК, они могут осуществлять самообслуживание и вести самостоятельную жизнедеятельность.

В частности, на основании индивидуальной программы реабилитации людям с инвалидностью III группы и детям с инвалидностью предоставляются безвозмездно (или на льготных условиях) услуги по социально-бытовому и медицинскому обслуживанию. Они также могут получить:

средства для передвижения, протезные изделия, сурдотехнические средства и т.п.; изделия медицинского назначения (индивидуальные устройства, протезы, слуховые и голосообразовательные аппараты, эндопротезы и т.п.; автомобили, кресла колесные с электроприводом– при наличии соответствующего медицинского заключения.

Если размер пенсии не превышает минимального размера, то таким украинцам предусмотрено право на бесплатное приобретение лекарственных средств, но только по рецептам врачей при амбулаторном лечении. В то же время при наличии медицинских показаний– на бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками.

Также законодательством предусмотрены транспортные льготы– право на бесплатный проезд в пассажирском городском транспорте (кроме такси), если у человека есть при себе соответствующие документы.

Также лица с инвалидностью III группы и люди, которые их сопровождают, имеют право на скидку в размере 50% стоимости проезда на внутренних маршрутах воздушного, железнодорожного, речного и автомобильного транспорта. Но не целый год, а в период с 1 октября по 15 мая.

Какие денежные выплаты предусмотрены лицам с III группой инвалидности?

Сумма пенсии по инвалидности привязана к пенсии по возрасту. В частности, для III группы применяется коэффициент в размере 50%.

В то же время право на денежную выплату возникает при наличии от 1 до 15 лет стажа. Если же стаж составляет менее 15 лет, то получить пенсию человек не сможет.

В то же время пенсионная выплата не может быть ниже прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2026 году он составляет 2 595 гривен. Об этом писали в Пенсионный фонд.

Что еще нужно знать людям с инвалидностью?

Украинцы рискуют потерять свои выплаты. В средствах могут отказать, если человек не имеет права на пенсию по инвалидности или важных документов. Например, это может быть недостаточное количество страхового стажа или отсутствие документации о неполучении пенсионной выплаты от России.

В то же время, именно льготы на коммунальные услуги украинцам с инвалидностью не предусмотрены. Это правило относится и к III группе.

В то же время таким лицам могут оформить жилищную субсидию. Она поможет значительно снизить доходы на ЖКУ. Для ее оформления следует обратиться в Пенсионный фонд.