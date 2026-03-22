Какая минимальная пенсия по инвалидности будет в апреле?
В апреле для лиц с III группой инвалидности действует базовая государственная гарантия: пенсионная выплата не может быть ниже прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Сейчас это 2 595 гривен, уточняет Пенсионный фонд.
Этот показатель является "страховой чертой" ниже которой пенсия опускаться не может. В то же время эта сумма лишь гарантированный минимум, а реальные выплаты в большинстве случаев выше.
Как формируется пенсия по инвалидности?
Размер пенсии определяется по правилам Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и зависит от страхового стажа. А право на выплату возникает при наличии от 1 до 15 лет стажа.
Важно! Сам расчет привязан к пенсии по возрасту. Для ІІІ группы применяется коэффициент 50%.
То есть человек получает половину от условной пенсии по возрасту. Но эта база формируется индивидуально, в том числе с учетом:
- продолжительности страхового стажа;
- официальной заработной платы;
- уплаченных взносов.
Именно поэтому даже при одинаковой группе инвалидности суммы могут существенно отличаться.
Какие выплаты по инвалидности для военных?
Отдельный механизм применяется к военнослужащим. В их случае пенсия по инвалидности может назначаться независимо от страхового стажа, если инвалидность связана со службой.
Справочно: Размер выплат определяется денежным обеспечением и причиной инвалидности. Если она наступила вследствие войны, пенсия может составлять от 60% до 100% соответствующего обеспечения.
Кроме того, установлены минимальные гарантированные суммы:
- I группа – 18 885 гривен;
- II группа – 15 494 гривны;
- III группа – 10 625 гривен.
Для участников боевых действий предусмотрены отдельные выплаты от 6 197 гривен плюс надбавки.
Есть ли выплаты по инвалидности для чернобыльцев?
Для лиц, которые принимали участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, применяется отдельный механизм определения пенсий. Размер выплат в этом случае привязан не к прожиточному минимуму, а к средней заработной плате в Украине, которая ежегодно пересматривается и используется как база для перерасчета.
В 2026 году для исчисления таких пенсий учитывается средняя заработная плата за 2025 год на уровне 20 653,55 гривен. Соответственно, минимальная пенсионная выплата для лиц с инвалидностью III группы в этой категории составляет 12 392,13 гривен.