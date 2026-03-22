Яка мінімальна пенсія по інвалідності буде у квітні?
У квітні для осіб з ІІІ групою інвалідності діє базова державна гарантія: пенсійна виплата не може бути нижчою за прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. Наразі це 2 595 гривень, уточнює Пенсійний фонд.
Цікаво У кого зросте пенсія на понад 500 гривень з 1 квітня
Цей показник є "страховою межею" нижче якої пенсія опускатися не може. Водночас ця сума лише гарантований мінімум, а реальні виплати в більшості випадків вищі.
Як формується пенсія по інвалідності?
Розмір пенсії визначається за правилами Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" і залежить від страхового стажу. А право на виплату виникає за наявності від 1 до 15 років стажу.
Важливо! Сам розрахунок прив’язаний до пенсії за віком. Для ІІІ групи застосовується коефіцієнт 50%.
Тобто людина отримує половину від умовної пенсії за віком. Але ця база формується індивідуально, в тому числі із урахуванням:
- тривалості страхового стажу;
- офіційної заробітної плати;
- сплачених внесків.
Саме тому навіть при однаковій групі інвалідності суми можуть суттєво відрізнятися.
Які виплати по інвалідності для військових?
Окремий механізм застосовується до військовослужбовців. У їхньому випадку пенсія по інвалідності може призначатися незалежно від страхового стажу, якщо інвалідність пов’язана зі службою.
Довідково: Розмір виплат визначається грошовим забезпеченням і причиною інвалідності. Якщо вона настала внаслідок війни, пенсія може становити від 60% до 100% відповідного забезпечення.
Крім того, встановлені мінімальні гарантовані суми:
- I група – 18 885 гривень;
- II група – 15 494 гривні;
- III група – 10 625 гривень.
Для учасників бойових дій передбачено окремі виплати від 6 197 гривень плюс надбавки.
Чи є виплати по інвалідності для чорнобильців?
Для осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, застосовується окремий механізм визначення пенсій. Розмір виплат у цьому випадку прив’язаний не до прожиткового мінімуму, а до середньої заробітної плати в Україні, яка щороку переглядається і використовується як база для перерахунку.
У 2026 році для обчислення таких пенсій враховується середня заробітна плата за 2025 рік на рівні 20 653,55 гривень. Відповідно, мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю ІІІ групи у цій категорії становить 12 392,13 гривень.