Яка мінімальна пенсія по інвалідності буде у квітні?

У квітні для осіб з ІІІ групою інвалідності діє базова державна гарантія: пенсійна виплата не може бути нижчою за прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. Наразі це 2 595 гривень, уточнює Пенсійний фонд.

Цей показник є "страховою межею" нижче якої пенсія опускатися не може. Водночас ця сума лише гарантований мінімум, а реальні виплати в більшості випадків вищі.

Як формується пенсія по інвалідності?

Розмір пенсії визначається за правилами Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" і залежить від страхового стажу. А право на виплату виникає за наявності від 1 до 15 років стажу.

Важливо! Сам розрахунок прив’язаний до пенсії за віком. Для ІІІ групи застосовується коефіцієнт 50%.

Тобто людина отримує половину від умовної пенсії за віком. Але ця база формується індивідуально, в тому числі із урахуванням:

тривалості страхового стажу;

офіційної заробітної плати;

сплачених внесків.

Саме тому навіть при однаковій групі інвалідності суми можуть суттєво відрізнятися.

Які виплати по інвалідності для військових?

Окремий механізм застосовується до військовослужбовців. У їхньому випадку пенсія по інвалідності може призначатися незалежно від страхового стажу, якщо інвалідність пов’язана зі службою.

Довідково: Розмір виплат визначається грошовим забезпеченням і причиною інвалідності. Якщо вона настала внаслідок війни, пенсія може становити від 60% до 100% відповідного забезпечення.

Крім того, встановлені мінімальні гарантовані суми:

I група – 18 885 гривень;

II група – 15 494 гривні;

III група – 10 625 гривень.

Для учасників бойових дій передбачено окремі виплати від 6 197 гривень плюс надбавки.

Чи є виплати по інвалідності для чорнобильців?