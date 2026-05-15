Об этом сообщили в Минобороны Украины.

Смотрите также Право на помощь не зависит от возраста: могут ли получить деньги совершеннолетние дети погибшего воина

Что делать, если данные об инвалидности отсутствуют или неактуальны в реестрах?

Автоматическое продление отсрочки может не сработать, если система не находит подтвержденной актуальной информации об инвалидности в реестрах Пенсионного фонда Украины или Единой информационной системы социальной сфера (ЕИССС).

В таком случае в Минобороны советуют гражданам:

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

проверить, являются ли предоставленные данные актуальными и внесены корректно,

при необходимости обратиться в органы социальной защиты или Пенсионного фонда для обновления сведений,

подать документы лично через ЦНАП, если проблему не удается решить онлайн.

Важно! Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заметил, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о масштабной реформе ТЦК и мобилизационной системы. Инициатива предусматривает обновление системы ТЦК и переход к цифровому формату мобилизационных процедур. Фактически территориальные центры должны выполнять функции еще и консультационных центров, в частности помогать гражданам с документами и мобилизационными вопросами. В то же время нардепы отнеслись к этому законопроекту довольно скептически. Сам Вениславский добавил, что законопроект является личной инициативой одного из депутатов и не имеет поддержки профильного комитета или Министерства обороны. Шансов на рассмотрение этого документа нардепами фактически нет, заявил Вениславский.

Нужно ли продлевать отсрочку, которую принял суд?

В Минобороны заявили, что отсрочка, которую предоставил суд, действует в течение определенного срока, а по истечении этого срока она не возобновляется автоматически. Даже в случаях, когда основания для ее получения остаются действительными.

В случае необходимости продлить эту отсрочку стоит повторно пройти установленную процедуру. Для этого необходимо обратиться в ЦНАП или другой уполномоченный орган и предоставить пакет документов, подтверждающий право на дальнейшее получение отсрочки.

Уже после подачи документов вся информация передается на рассмотрение соответствующим органам. Если основания на получение отсрочки будут законными – граждан получит отсрочку на новый определенный срок.