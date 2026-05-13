Для этого граждане должны повторно обратиться в Центр предоставления административных услуг и подать необходимые документы. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Смотрите также Минобороны предлагает трансформировать ТЦК в "Офисы резерва+", – СМИ

Как продлить отсрочку от мобилизации?

Отсрочка, которая была предоставлена по решению суда, действует только в течение определенного срока. После завершения этого периода она не возобновляется автоматически, даже если основания для ее получения остаются в силе.

Чтобы продлить отсрочку, военнообязанный должен повторно пройти установленную процедуру. Для этого необходимо обратиться в ЦНАП или другой уполномоченный орган и предоставить пакет документов, подтверждающий право на дальнейшее получение отсрочки.

После подачи документов информация передается на рассмотрение соответствующим органам. В случае подтверждения законных оснований человеку продлевают отсрочку на новый определенный срок.

Важно следить за сроками действия документов и заблаговременно подавать заявление на продление. Если отсрочка потеряет силу, военнообязанный может снова подлежать мобилизации на общих основаниях.

Как работает отсрочка от мобилизации?

Отсрочка от мобилизации – это законное временное освобождение военнообязанного от призыва на военную службу по мобилизации. Она не означает полного освобождения от воинской обязанности, а лишь дает право не быть мобилизованным в течение определенного периода.

Основания для получения отсрочки определены законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В большинстве случаев отсрочка предоставляется на конкретный срок, после завершения которого необходимо подтверждать право на ее продление.

Некоторые виды отсрочки могут оформляться через территориальные центры комплектования, другие – через суд или органы социальной защиты. Все решения о предоставлении или продлении отсрочки принимаются на основании официальных документов.

Важно, что отсрочка не отменяет обязанность обновлять военно-учетные данные и выполнять требования законодательства во время военного положения.

Кто может получить отсрочку?

Право на отсрочку имеют несколько категорий имеют несколько категорий военнообязанных граждан. В частности, ее могут получить лица, которые имеют проблемы со здоровьем и были признаны временно непригодными к службе по заключению военно-врачебной комиссии.

Также отсрочка предоставляется людям, которые ухаживают за лицами с инвалидностью или тяжелобольными родственниками, многодетным родителям, одиноким родителям и опекунам детей. Отдельные основания предусмотрены для студентов, аспирантов, преподавателей и ученых.

Право на отсрочку могут иметь работники критически важных предприятий, органов государственной власти и учреждений, которые обеспечивают функционирование государства в условиях военного положения. Кроме того, отсрочка возможна на основании судебного решения в случаях, предусмотренных законодательством.