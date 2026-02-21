На сколько вырастут пенсии в марте?

По предварительным оценкам Министерства социальной политики, озвученным министром Денисом Улютиным, в 2026 году индексация пенсий может составить около 12,1%.

В то же время окончательный показатель будет определен только после утверждения соответствующего постановления Кабинета Министров. Это связано с тем, что размер индексации зависит от макроэкономических показателей, которые уточняются уже накануне проведения перерасчета.

Интересно! Ожидаемый процент индексации оказался ниже предыдущих прогнозов на уровне около 14% из-за пересмотра фактических темпов инфляции за прошлый год.

Важно учитывать, что индексация применяется не к полной сумме выплаты, которую пенсионер получает на руки, а к базовому размеру пенсии без учета надбавок, возрастных доплат и дополнительных социальных гарантий.

Именно поэтому фактическое увеличение выплаты может выглядеть меньшим, чем ожидают часть получателей.

Какое реальное повышение ожидает пенсионеров?

В практическом измерении, если базовая пенсия составляет около 3 000 гривен, повышение может составить ориентировочно более 360 гривен. Если базовый размер пенсии находится на уровне около 5 000 гривен, повышение может составить более 600 гривен.

Для сравнения! В предыдущие годы индексация составляла примерно 11,5%, отметили в ПФУ, и около 8% соответственно, что свидетельствует о постепенной корректировке пенсионных выплат в соответствии с экономической динамикой.

Перерасчет традиционно происходит без дополнительных обращений граждан. Индексация проводится автоматически с 1 марта, а выплаты за этот месяц поступают уже с учетом нового размера пенсии.

Кому не пересчитают выплаты?

Индексация пенсий проводится не для всех категорий получателей. Традиционно перерасчет не применяется или применяется с ограничениями в нескольких случаях.

К тому же, повышение может не коснуться лиц, которым пенсию назначили недавно. Если выплату было рассчитано уже с учетом актуальных показателей зарплат и стажа, дополнительная корректировка из-за индексации может не проводиться.

Важно! Ограничения могут действовать для работающих пенсионеров в части отдельных доплат или механизмов перерасчета, хотя сама базовая пенсия в большинстве случаев индексируется.

Также индексация не влияет на некоторые специальные пенсии, если для них действуют отдельные механизмы пересмотра. Это может касаться отдельных категорий пенсионного обеспечения, где повышение происходит по специальным правилам.

Как рассчитывается размер индексации пенсии?