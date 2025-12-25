Как происходит индексация пенсий в 2026 году?

В проекте государственного бюджета 2026 года предусмотрено на пенсионное обеспечение 1 триллион 27 миллиардов гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Благодаря этому с 1 марта проведут ежегодную индексацию пенсий. Для этого учитывается показатель средней зарплаты за три года перед повышением. Процесс происходит автоматически, поэтому пенсионерам не надо никуда обращаться для перерасчета.

Сейчас сумма повышения неизвестна, поскольку коэффициент перерасчета будет объявлен правительством в течение февраля 2026 года. Вместе с тем некоторые пенсии вырастут и без индексации, но зависят от размера прожиточного минимума.

В 2026 году выплату для нетрудоспособных лиц увеличат до 2 595 гривен (+234 гривен против 2025 года), что повлияет на размер пенсий:

минимальная пенсия вырастет до 2 595 гривен;

вырастет до 2 595 гривен; максимальная пенсия вырастет до 25 950 гривен (10 прожиточных минимумов).

Кто не получит повышение пенсии?

В 2026 году без повышения пенсий останутся следующие категории пенсионеров:

которые вышли на пенсию в течение последних трех лет;

которые получают специальные пенсии.

Изменения выплаты для новых пенсионеров не произойдет ввиду того, что их пенсии учитывают актуальные показатели заработка. Индексацию же спецпенсий регулируют отдельными законами.

