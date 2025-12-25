Какие требования для назначения пенсии сейчас?

Пенсионный возраст в 2026 году останется неизменным, однако возрастут требования к страховому стажу, который необходим для назначения выплат, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Сейчас украинцы могут выйти на заслуженный отдых в 60, 63 или 65 лет, в зависимости от приобретенного стажа:

В 60 лет пенсия по возрасту назначается, если человек имеет не менее 32 лет стажа ;

; В 63 года выход на пенсию возможен при наличии не менее 22 лет стажа;

Пенсия в 65 лет начисляется, если есть хотя бы 15 лет стажа.

Страховой стаж, приобретенный после 1 января 2004 года, исчисляется по данным реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, а за периоды работы до этой даты – на основании трудовой книжки и других документов о стаже,

– отмечают в ПФУ.

Заметьте! Если человек проработал менее 15 лет или не платил страховые взносы и не имеет страхового стажа, не имеет права на пенсию по возрасту. Однако государство будет выплачивать ему социальную помощь, но только после достижения 65 лет, пишет ПФУ.

Как изменятся требования для пенсии в 2026 году?

И со следующего года эти требования для выхода на пенсию уже будут неактуальными. Человек, который имеет 32 года страхового стажа, не сможет оформить пенсию по достижении 60-летия.

Дело в том, что пенсионная реформа, которая началась в Украине еще в 2000-х годах, предусматривает повышение страхового стажа ежегодно. До 2028 года размер необходимого для пенсии стажа будет расти на 12 месяцев.

Таким образом, в 2026 году выйти на пенсию украинцы смогут:

в 60 лет – при наличии не менее 33 лет страхового стажа;

в 63 года – имея минимум 23 года стажа;

в 65 лет – с минимальным страховым стажем в 15 лет.

Следует добавить, что минимальный страховой стаж для получения пенсии в 65 лет останется неизменным и в 2028 году, тогда как для других возрастных категорий требования будут повышаться.

Однако есть еще одно важное условие – стаж должен быть официальным. То есть если человек работал без оформления и не платил страховые взносы, то периоды такой работы в страховой стаж не учтут.

Это такой серьезный вызов для тех людей, которые работали не оформляясь и сигнал для тех молодых людей, которые сегодня работают и не заботятся о своем будущем пенсионном обеспечении, – отметил первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам социальной политики Михаил Цимбалюк.

Важно! Украинцы, которым не хватает стажа для пенсии, могут его докупить. В 2025 году стоимость одного месяца стажа составляет 22% от минимальной зарплаты (8 000 гривен), то есть 1 760 гривен. Но в следующем году "минималка" вырастет, поэтому месяц стажа уже будет стоить дороже.

Как проверить свой стаж?