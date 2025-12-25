Які вимоги для призначення пенсії зараз?

Пенсійний вік у 2026 році залишиться незмінним, проте зростуть вимоги до страхового стажу, який необхідний для призначення виплат, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Наразі українці можуть вийти на заслужений відпочинок у 60, 63 або 65 років, залежно від набутого стажу:

У 60 років пенсія за віком призначається, якщо людина має не менш як 32 роки стажу ;

; У 63 роки вихід на пенсію можливий за наявності щонайменше 22 років стажу;

Пенсія у 65 років нараховується, якщо є хоча б 15 років стажу.

Страховий стаж, набутий після 1 січня 2004 року, обчислюється за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а за періоди роботи до цієї дати – на підставі трудової книжки та інших документів про стаж,

– наголошують у ПФУ.

Зауважте! Якщо людина пропрацювала менш як 15 років або ж не сплачувала страхові внески і не має страхового стажу, не має права на пенсію за віком. Проте держава виплачуватиме їй соціальну допомогу, але лише після досягнення 65 років, пише ПФУ.

Як зміняться вимоги для пенсії у 2026 році?

Та з наступного року ці вимоги для виходу на пенсію вже будуть неактуальними. Людина, яка має 32 роки страхового стажу, не зможе оформити пенсію після досягнення 60-ліття.

Річ у тім, що пенсійна реформа, яка розпочалася в Україні ще у 2000-х роках, передбачає підвищення страхового стажу щороку. До 2028 року розмір необхідного для пенсії стажу зростатиме на 12 місяців.

Таким чином, у 2026 році вийти на пенсію українці зможуть:

у 60 років – за наявності не менш як 33 років страхового стажу;

у 63 роки – маючи мінімум 23 роки стажу;

у 65 років – з мінімальним страховим стажем у 15 років.

Слід додати, що мінімальний страховий стаж для отримання пенсії у 65 років залишиться незмінним й у 2028 році, тоді як для інших вікових категорій вимоги підвищуватимуться.

Однак є ще одна важлива умова – стаж має бути офіційним. Тобто якщо людина працювала без оформлення і не сплачувала страхові внески, то періоди такої роботи до страхового стажу не врахують.

Це такий серйозний виклик для тих людей, які працювали не оформлюючись і сигнал для тих молодих людей, які сьогодні працюють і не дбають про своє майбутнє пенсійне забезпечення, – зауважив перший заступник голови Комітету ВР з питань соціальної політики Михайло Цимбалюк.

Важливо! Українці, яким не вистачає стажу для пенсії, можуть його докупити. У 2025 році вартість одного місяця стажу складає 22% від мінімальної зарплати (8 000 гривень), тобто 1 760 гривень. Але наступного року "мінімалка" зросте, тож місяць стажу вже коштуватиме дорожче.

Як перевірити свій стаж?