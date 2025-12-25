Які вимоги для призначення пенсії зараз?
Пенсійний вік у 2026 році залишиться незмінним, проте зростуть вимоги до страхового стажу, який необхідний для призначення виплат, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Наразі українці можуть вийти на заслужений відпочинок у 60, 63 або 65 років, залежно від набутого стажу:
- У 60 років пенсія за віком призначається, якщо людина має не менш як 32 роки стажу;
- У 63 роки вихід на пенсію можливий за наявності щонайменше 22 років стажу;
- Пенсія у 65 років нараховується, якщо є хоча б 15 років стажу.
Страховий стаж, набутий після 1 січня 2004 року, обчислюється за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а за періоди роботи до цієї дати – на підставі трудової книжки та інших документів про стаж,
– наголошують у ПФУ.
Зауважте! Якщо людина пропрацювала менш як 15 років або ж не сплачувала страхові внески і не має страхового стажу, не має права на пенсію за віком. Проте держава виплачуватиме їй соціальну допомогу, але лише після досягнення 65 років, пише ПФУ.
Як зміняться вимоги для пенсії у 2026 році?
Та з наступного року ці вимоги для виходу на пенсію вже будуть неактуальними. Людина, яка має 32 роки страхового стажу, не зможе оформити пенсію після досягнення 60-ліття.
Річ у тім, що пенсійна реформа, яка розпочалася в Україні ще у 2000-х роках, передбачає підвищення страхового стажу щороку. До 2028 року розмір необхідного для пенсії стажу зростатиме на 12 місяців.
Таким чином, у 2026 році вийти на пенсію українці зможуть:
- у 60 років – за наявності не менш як 33 років страхового стажу;
- у 63 роки – маючи мінімум 23 роки стажу;
- у 65 років – з мінімальним страховим стажем у 15 років.
Слід додати, що мінімальний страховий стаж для отримання пенсії у 65 років залишиться незмінним й у 2028 році, тоді як для інших вікових категорій вимоги підвищуватимуться.
Однак є ще одна важлива умова – стаж має бути офіційним. Тобто якщо людина працювала без оформлення і не сплачувала страхові внески, то періоди такої роботи до страхового стажу не врахують.
Це такий серйозний виклик для тих людей, які працювали не оформлюючись і сигнал для тих молодих людей, які сьогодні працюють і не дбають про своє майбутнє пенсійне забезпечення, – зауважив перший заступник голови Комітету ВР з питань соціальної політики Михайло Цимбалюк.
Важливо! Українці, яким не вистачає стажу для пенсії, можуть його докупити. У 2025 році вартість одного місяця стажу складає 22% від мінімальної зарплати (8 000 гривень), тобто 1 760 гривень. Але наступного року "мінімалка" зросте, тож місяць стажу вже коштуватиме дорожче.
Як перевірити свій стаж?
Перевірити свій страховий стаж можна кількома простими способами онлайн. Найшвидше це зробити через застосунок "Дія": достатньо відкрити відповідний розділ із державними послугами, і система автоматично підтягне дані з реєстру Пенсійного фонду.
Також повну інформацію про стаж і сплачені внески можна отримати на сайті Пенсійного фонду України після реєстрації або звернувшись до відділення особисто.
Ще один варіант — застосунок "Приват24", де в розділі послуг доступні запити до Пенсійного фонду. Після підтвердження запиту користувач отримує актуальні дані про свій страховий стаж.