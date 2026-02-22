Какие годы стажа делают пенсию больше?

Возможность повлиять на будущий размер пенсии заложена непосредственно в законодательстве, однако на практике этим правом пользуются не все, объясняет эксперт по пенсионному праву Сергей Коробкин.

Дело в том, что алгоритм расчета позволяет сформировать более выгодную базу для начисления, если правильно подойти к выбору периодов заработка. Ключевым фактором является не только количество лет страхового стажа, но и соотношение индивидуальной зарплаты к средней по стране в конкретные годы.

Обратите внимание! Именно этот показатель формирует коэффициент заработка, который непосредственно влияет на итоговый размер выплат.

Данные о доходах после 1 июля 2000 года учитываются автоматически, ведь они уже содержатся в реестрах Пенсионный фонд Украины. Дополнительных справок за этот период подавать не нужно. Однако закон допускает включение и более ранних лет работы.

Когда стоит обратиться в архивы?

Согласно статье 40 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", основой для расчета является заработок после июля 2000 года. В то же время доходы до этой даты могут быть учтены:

по заявлению лица;

если после 2000 года страховой стаж составляет менее пяти лет.

Важное условие такой манипуляции, это подтверждение первичными бухгалтерскими документами. Без архивных сведений такие периоды в расчет не включаются.

Например! Если человек выходит на пенсию в 2026 году, по умолчанию учтут заработок за 2000 – 2026 годы. Но те, кто имел высокие официальные доходы в 1980 – 1990-х, могут улучшить свой индивидуальный коэффициент, подав архивные справки.

В результате меняется средний показатель заработка, а вместе с ним и размер ежемесячной пенсии.

