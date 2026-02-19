При каких условиях назначают помощь?

Денежная помощь назначается медикам единовременно в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пишет Главбух.

Смотрите также Время есть только до 1 апреля: в ПФУ предупредили пенсионеров

Чтобы претендовать на эту помощь, медицинские работники должны соответствовать главным требованиям:

не получать до выхода на пенсию никаких других пенсионных выплат или социальной помощи (например, пенсии за выслугу лет);

работать в государственных или коммунальных учреждениях и учреждениях здравоохранения на момент достижения пенсионного возраста на должностях, которые дают право на пенсию по выслуге лет;

приобрести необходимый страховой стаж, работая на этих должностях.

Стоит добавить, что требования к стажу для мужчин и женщин-медиков отличается:

для мужчин – 35 лет;

для женщин – 30 лет.

Только если все три требования соблюдены, начисляется единовременное денежное пособие. Ее размер составляет 10 окладов, которые начисляются работнику на момент увольнения.

Важно! В страховой стаж медработников для начисления выплаты засчитывают работу на должностях, определенных постановлением Кабмина "О перечне заведений и учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты и должностей, работа на которых дает право на пенсию за выслугу лет".

Когда медики могут выйти на пенсию досрочно?

Медики в Украине также могут выйти на пенсию раньше привычного пенсионного возраста при наличии специального стажа.

Это право распространяется на врачей и средний медицинский персонал (медсестры, медбратья, фельдшеры и т.д.), пишет ПФУ. Главное условие, чтобы должность и учреждение входили в официальный перечень КМУ.

Чтобы получить право на пенсию за выслугу лет, нужно накопить определенное количество стажа на конкретные даты:

25 лет – по состоянию на 1 апреля 2015 года;

25 лет и 6 месяцев – по состоянию на 1 января 2016 года;

26 лет и 6 месяцев – по состоянию на 11 октября 2017 года.

Важно! Для работы до 1 января 2004 года существует правило двойного стажа. То есть год работы засчитывается как два в таких заведениях, как инфекционные больницы и отделения, патолого-анатомические и реанимационные отделения, психиатрические учреждения.

Что известно о зарплатах медиков?