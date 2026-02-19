За яких умов призначають допомогу?

Грошова допомога призначається медикам одноразово відповідно до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", пише Головбух.

Щоб претендувати на цю допомогу, медичні працівники мають відповідати головним вимогам:

не отримувати до виходу на пенсію жодних інших пенсійних виплат чи соціальної допомоги (наприклад, пенсії за вислугу років);

працювати у державних чи комунальних закладах і установах охорони здоров'я на момент досягнення пенсійного віку на посадах, які дають право на пенсію за вислугою років;

набути необхідний страховий стаж, працюючи на цих посадах.

Варто додати, що вимоги до стажу для чоловіків та жінок-медиків відрізняється:

для чоловіків – 35 років;

для жінок – 30 років.

Лише якщо всі три вимоги дотримані, нараховується одноразова грошова допомога. Її розмір складає 10 окладів, які нараховуються працівнику на момент звільнення.

Важливо! До страхового стажу медпрацівників для нарахування виплати зараховують роботу на посадах, визначених постановою Кабміну "Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років".

Коли медики можуть вийти на пенсію достроково?

Медики в Україні також можуть вийти на пенсію раніше звичного пенсійного віку за наявності спеціального стажу.

Це право поширюється на лікарів та середній медичний персонал (медсестри, медбрати, фельдшери тощо), пише ПФУ. Головна умова, щоб посада та установа входили до офіційного переліку КМУ.

Щоб отримати право на пенсію за вислугу років, потрібно накопичити певну кількість стажу на конкретні дати:

25 років – станом на 1 квітня 2015 року;

25 років і 6 місяців – станом на 1 січня 2016 року;

26 років і 6 місяців – станом на 11 жовтня 2017 року.

Важливо! Для роботи до 1 січня 2004 року існує правило подвійного стажу. Тобто рік роботи зараховується як два у таких закладах, як інфекційні лікарні та відділення, патолого-анатомічні та реанімаційні відділення, психіатричні заклади.

