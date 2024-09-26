Пенсія за вислугу років для медиків

Медичні працівники можуть отримати пенсію за вислугу років, якщо вони працювали на посадах зі спеціального Переліку закладів та установ освіти, охорони здоров’я і соціального захисту, робота на яких дає таке право. Про це повідомляє видання "Медична справа".

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При цьому не важливо, яка форма власності або відомча підпорядкованість медичного закладу, а також тривалість робочого дня.

Зауважте! Якщо медичний працівник працював у різних установах із зазначеного Переліку, то стаж за кожен період роботи підсумовується.

Правом на пільговий підрахунок страхового стажу користуються медичні працівники, які працювали у вищезазначених закладах до 1 січня 2004 року. Після цієї дати стаж обчислюється за загальними правилами, відповідно до системи персоніфікованого обліку.

Цікаво! Робота в лепрозоріях, протичумних установах, закладах для лікування пацієнтів з ВІЛ чи СНІД, інших інфекційних відділеннях, а також у патолого-анатомічних, реанімаційних і психіатричних закладах зараховується до стажу в подвійному розмірі.

Які вимоги до стажу медиків

Для отримання пенсії за вислугу років медпрацівникам необхідно мати певний стаж роботи.

Вимоги до стажу:

до 1 квітня 2015 року цей стаж становив щонайменше 25 років;

з 1 квітня 2022 по 31 березня 2023 року він збільшився до 29 років;

з 1 квітня 2023 до 31 березня 2024 року – до 29,5 років;

з 1 квітня 2024 року – вже 30 років.

Право на 10 окладів

Виплата в розмірі 10 окладів при виході на пенсію:

Медичний працівник має право на цю виплату, якщо має спеціальний страховий стаж від 25 до 30 років на посадах, визначених законодавством.

Необхідний загальний страховий стаж становить: для жінок – 30 років, для чоловіків – 35 років.

Пенсія повинна бути призначена саме за посади в державних або комунальних закладах.

Особа не повинна була отримувати жодного іншого виду пенсії до моменту виходу на пенсію за віком.

Якщо всі ці умови виконані, працівник має право на виплату у розмірі 10 окладів при виході на пенсію.