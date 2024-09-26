Пенсія за вислугу років для медиків
Медичні працівники можуть отримати пенсію за вислугу років, якщо вони працювали на посадах зі спеціального Переліку закладів та установ освіти, охорони здоров’я і соціального захисту, робота на яких дає таке право. Про це повідомляє видання "Медична справа".
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При цьому не важливо, яка форма власності або відомча підпорядкованість медичного закладу, а також тривалість робочого дня.
Зауважте! Якщо медичний працівник працював у різних установах із зазначеного Переліку, то стаж за кожен період роботи підсумовується.
Правом на пільговий підрахунок страхового стажу користуються медичні працівники, які працювали у вищезазначених закладах до 1 січня 2004 року. Після цієї дати стаж обчислюється за загальними правилами, відповідно до системи персоніфікованого обліку.
Цікаво! Робота в лепрозоріях, протичумних установах, закладах для лікування пацієнтів з ВІЛ чи СНІД, інших інфекційних відділеннях, а також у патолого-анатомічних, реанімаційних і психіатричних закладах зараховується до стажу в подвійному розмірі.
Які вимоги до стажу медиків
Для отримання пенсії за вислугу років медпрацівникам необхідно мати певний стаж роботи.
Вимоги до стажу:
- до 1 квітня 2015 року цей стаж становив щонайменше 25 років;
- з 1 квітня 2022 по 31 березня 2023 року він збільшився до 29 років;
- з 1 квітня 2023 до 31 березня 2024 року – до 29,5 років;
- з 1 квітня 2024 року – вже 30 років.
Право на 10 окладів
Виплата в розмірі 10 окладів при виході на пенсію:
- Медичний працівник має право на цю виплату, якщо має спеціальний страховий стаж від 25 до 30 років на посадах, визначених законодавством.
- Необхідний загальний страховий стаж становить: для жінок – 30 років, для чоловіків – 35 років.
- Пенсія повинна бути призначена саме за посади в державних або комунальних закладах.
- Особа не повинна була отримувати жодного іншого виду пенсії до моменту виходу на пенсію за віком.
Якщо всі ці умови виконані, працівник має право на виплату у розмірі 10 окладів при виході на пенсію.