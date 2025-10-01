Які вимоги до зарплати встановили?

Вимоги стосуються підприємців, котрі займаються роздрібною торгівлею алкогольними виробами, тютюном, пальним, а також рідинами для електронних сигарет, повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну податкову службу.

Дивіться також Яка сума залишається на руки: податки для найманих працівників у вересні

Відповідно до закону № 3817, середньомісячна заробітна плата працівників у цій сфері повинна складати не менше 1,5 мінімальних заробітних плат. Тобто у вересні її розмір не може бути меншим за 12 000 гривень.

При цьому усі місця роздрібної торгівлі зазначеними товарами повинні відповідати таким умовам:

їхнє розташування повинне бути за межами населених пунктів – адміністративних центрів областей, Києва та Севастополя – на відстані від 50 кілометрів;

площа торгівельної зали не має перевищувати 500 метрів квадратних.

Не менш як 2 мінімальні заробітні плати, тобто 16 тисяч гривень, мають платити всі інші суб'єкти господарювання, якщо їхні місця торгівлі не відповідають цим умовам.

Важливо! Зауважимо, що вимога до розміру зарплати стосується і підприємців, котрі не мають найманих працівників.

Що чекає за невиконання вимог?

Якщо підприємці не виконають обов'язкові вимоги щодо розміру зарплати, їм можуть припинити ліцензію

Ліцензію заберуть, якщо контролюючий орган під час перевірки виявить та зафіксує у відповідному акті, що протягом 3 місяців у період дії ліцензії підприємець не виконував вимоги:

щодо розміру середньої щомісячної заробітної плати;

щодо розміру загального місячного оподатковуваного доходу фізичної особи-підприємця, що не має найманих працівників.

Яка буде мінімальна зарплата у 2026 році?

Зауважимо, що уряд заклав у проєкті бюджету на 2026 рік мінімальну заробітну плату у розмірі 8 647 гривень.

Натомість Мінфін у своєму листі №04110 передбачив мінімалку у розмірі 8 647 гривень.

А от у Бюджетні декларації на 2026 – 2028 роки мінімальну зарплату на 2026 рік спрогнозували у сумі 8 688 гривень.

Мінімальна зарплата в Україні: що відомо?