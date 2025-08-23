Якою буде зарплата в Україні у 2026 році?

Середня зарплата

У Прогнозі економічного і соціального розвитку України на 2026 – 2028 роки, яку схвалив Кабмін на початку серпня, йдеться про те, що середня зарплата в України становитиме трішки більше, аніж 30 тисяч гривень у 2026 році відповідно до сценарію, який складеться, передає 24 Канал з посиланням на постанову уряду №946.

Натомість на 2027 рік очікується, що середня зарплата в Україні може сягнути 35 або ж 34 тисяч гривень, а у 2018 році – понад 39 тисяч гривень.

Мінімальна зарплата

Мінімальна зарплата в Україні, відповідно до Бюджетної декларації на 2026 – 2028 роки, також буде рости:

На 2026 рік очікується, що вона складе 8 688 гривень,

На 2027 рік – 9 374 гривні,

На 2028 рік – 10 059 гривень.

Що з показниками прожиткового мінімуму?

Впродовж 2026 року розміри прожиткового мінімуму розрахували на основі показників економічного та соціального розвитку. А також було враховано підвищення індексу споживчих цін:

Прожитковий мінімум на одну особу – 3 171 гривня у 2026 році,

Для дітей до 6 років – 2 783 гривні,

Для дітей від 6 до 18 років – 3 471 гривня,

Для працездатних осіб – 3 288 гривень,

Для осіб, що втратили працездатність – 2 564 гривень.

Зверніть увагу! Саме розмір прожиткового мінімуму впливає на чимало виплат в Україні, зокрема пенсію, суму аліментів чи допомогу по безробіттю.