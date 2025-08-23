Какой будет зарплата в Украине в 2026 году?

Средняя зарплата

В Прогнозе экономического и социального развития Украины на 2026 – 2028 годы, которую одобрил Кабмин в начале августа, говорится о том, что средняя зарплата в Украине составит чуть больше, чем 30 тысяч гривен в 2026 году в соответствии со сценарием, который сложится, передает 24 Канал со ссылкой на постановление правительства №946.

Зато на 2027 год ожидается, что средняя зарплата в Украине может достичь 35 или 34 тысяч гривен, а в 2018 году – более 39 тысяч гривен.

Минимальная зарплата

Минимальная зарплата в Украине, в соответствии с Бюджетной декларацией на 2026 – 2028 годы, также будет расти:

На 2026 год ожидается, что она составит 8 688 гривен,

На 2027 год – 9 374 гривны,

На 2028 год – 10 059 гривен.

Что с показателями прожиточного минимума?

В течение 2026 года размеры прожиточного минимума рассчитали на основе показателей экономического и социального развития. А также было учтено повышение индекса потребительских цен:

Прожиточный минимум на одного человека – 3 171 гривна в 2026 году,

Для детей до 6 лет – 2 783 гривны,

Для детей от 6 до 18 лет – 3 471 гривна,

Для трудоспособных лиц – 3 288 гривен,

Для лиц, утративших трудоспособность – 2 564 гривен.

Обратите внимание! Именно размер прожиточного минимума влияет на многие выплаты в Украине, в частности пенсию, сумму алиментов или пособие по безработице.