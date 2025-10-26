Що буде із мінімальною зарплатою у листопаді?

У листопаді 2025 року мінімальна заробітна плата в Україні залишиться на рівні 8 000 гривень на місяць або 48 гривень за годину роботи, пише 24 Канал із посиланням на Закон України "Про Державний бюджет на 2025 рік".

Цікаво Довідка про зарплату при нарахуванні пенсії: кому вона потрібна у 2025 році

Хоча Кабінет Міністрів вже представив проєкт держбюджету на 2026 рік, який передбачає підвищення мінімалки до 8 647 гривень на місяць, документ ще не ухвалений Верховною Радою.

Скільки отримують "чистими" при мінімалці?

З мінімальної зарплати у 8 000 гривень спочатку утримується 400 гривень військового збору та 1 440 гривень податку на доходи фізичних осіб. Це обов’язкові відрахування, передбачені законодавством.

Після цих відрахувань працівники фактично отримують приблизно 6 160 гривень "чистими".

Яка середня зарплата в Україні?