Кому потрібна довідка про зарплату?

При розрахунку пенсії враховується заробіток людини за всі періоди страхового стажу, відповідно до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

З 1 липня 2000 року зарплата під час обчислення пенсії береться за даними реєстру застрахованих осіб. Однак за бажання людина має право подати довідку про заробіток за будь-які 60 календарних місяців підряд до цієї дати.

Подавати таку довідку корисно:

тим, хто мав високу зарплату у період до 1 липня 2000 року;

особам, які мали роботу за сумісництвом.

Якщо надати відповідні довідки про зарплату, буде врахований заробіток і за період до 1 липня 2000 року.

Важливо! Обов'язково необхідно подавати довідку про зарплату лише у випадку, якщо після 1 липня 2000 року людина набула менш як 5 років страхового стажу.

Хто може видати довідку про зарплату?

Довідку про зарплату особі може надати підприємство, установа або організація, де вона працювала на підставі таких документів:

особових рахунків;

платіжних відомостей;

інших документів про нараховану заробітну плату.

Також таку довідку може видати правонаступник підприємства або архівна установа.

Варто знати! Якщо зарплата за період до липня 2000 року у людини була невисокою порівняно із заробітною платою після цієї дати, то її врахують, але вона не вплине на обчислення пенсії, пише ПФУ.

Як розраховується пенсія в Україні?