Кому потрібна довідка про зарплату?
При розрахунку пенсії враховується заробіток людини за всі періоди страхового стажу, відповідно до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
З 1 липня 2000 року зарплата під час обчислення пенсії береться за даними реєстру застрахованих осіб. Однак за бажання людина має право подати довідку про заробіток за будь-які 60 календарних місяців підряд до цієї дати.
Подавати таку довідку корисно:
- тим, хто мав високу зарплату у період до 1 липня 2000 року;
- особам, які мали роботу за сумісництвом.
Якщо надати відповідні довідки про зарплату, буде врахований заробіток і за період до 1 липня 2000 року.
Важливо! Обов'язково необхідно подавати довідку про зарплату лише у випадку, якщо після 1 липня 2000 року людина набула менш як 5 років страхового стажу.
Хто може видати довідку про зарплату?
Довідку про зарплату особі може надати підприємство, установа або організація, де вона працювала на підставі таких документів:
- особових рахунків;
- платіжних відомостей;
- інших документів про нараховану заробітну плату.
Також таку довідку може видати правонаступник підприємства або архівна установа.
Варто знати! Якщо зарплата за період до липня 2000 року у людини була невисокою порівняно із заробітною платою після цієї дати, то її врахують, але вона не вплине на обчислення пенсії, пише ПФУ.
Як розраховується пенсія в Україні?
Для розрахунку пенсії в Україні застосовується спеціальна формула, яку визначає Пенсійний фонд. Вона враховує індивідуальні показники кожного працівника та його трудовий стаж.
Розмір пенсії розраховується за співвідношенням заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески, та коефіцієнта страхового стажу. Чим вищою була заробітна плата та тривалішим стаж, тим більшою буде і майбутня пенсія.
Додамо, що середня пенсія в Україні за роки незалежності зросла з 539 карбованців у 1992 році до 5 789 гривень у 2025-му – це близько 137 доларів. Водночас експерти наголошують, що реальна купівельна спроможність не збільшилася пропорційно, адже зростання цін суттєво знецінило ці показники.