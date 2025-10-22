Яку пенсію можуть отримувати військові?

Залежно від обставин, військовослужбовці можуть отримувати два види пенсії – за вислугу років чи по інвалідності, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.

Отже, типи пенсій для військових такі:

  • За вислугу років – 50 – 70% грошового забезпечення (залежно від вислуги років);
  • По інвалідності – 40 – 100% грошового забезпечення (залежно від групи та причини інвалідності);

На пенсійні виплати мають право офіцери, прапорщики, матроси, військові строкової служби та військовослужбовці за контрактом.

Розмір пенсій військових обчислюють, виходячи з грошового забезпечення на основі:

  • окладів за посадою;
  • військових звань;
  • відсоткової надбавки за вислугу років;
  • інших щомісячних додаткових видів грошового забезпечення.

Зауважте! Як і в попередні роки, не беруть до уваги одноразові виплати у 30, 50, 70 та 100 000 гривень за виконання бойових чи спеціальних завдань.

Як оформити пенсію та які документи потрібні

Алгоритм оформлення пенсії такий:

  1. Накази – наказ про звільнення чи наказ по стройовій частині;
  2. Розрахунок – розрахунок військової частини з військовослужбовцем (здійснення належних виплат);
  3. Документи – направлення військовою частиною особової справи до ТЦК та СП. Грошовий атестат, довідки про додаткові види грошового забезпечення можуть видаватися на руки;
  4. Пенсійний рахунок – відкриття заявником пенсійного рахунку в одному з банків, визначених Урядом;
  5. Заява – подання заяви для призначення пенсії в ТЦК та СП та оформлення документів для Пенсійного фонду;
  6. Призначення пенсії – призначення пенсії Пенсійним фондом та повідомлення про це пенсіонера;
  7. Виплата – виплати пенсії через один з банків, визначених Урядом.

При поданні заяви потрібні також такі документи:

  • паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України;
  • довідка про РНОКПП (про реєстраційний номер облікової картки платника податків);
  • довідка про пенсійний рахунок у відділенні банку;
  • грошовий атестат і довідки про додаткові види грошового забезпечення (надаються військовою частиною);
  • документи про страховий стаж (у разі призначення пенсії за вислугу років з урахуванням страхового стажу;
  • свідоцтво про хворобу – за наявності;
  • довідка про встановлення інвалідності – за наявності;
  • документи, що підтверджують право на встановлення надбавок, підвищень (доплат) до пенсії - за наявності.

Важливо! Право на пенсію військових зберігається у разі їхнього призову на службу.

Які ще виплати та пільги для УБД є в Україні?

  • Щороку до Дня Незалежності 24 серпня учасники бойових дій можуть отримувати одноразову грошову виплату. УБД цьогоріч отримали по 1 000 гривень, а особи з особливими заслугами перед Україною – 3 100 гривень.

  • Учасники бойових дій можуть отримати земельні ділянки певних розмірів для різних цілей, але під час воєнного стану безоплатна передача таких ділянок заборонена.

  • В Україні доступні й інші пільги для УБД. Військові отримують пільги на медичне обслуговування, комунальні послуги, транспорт та трудові права, включаючи безкоштовні ліки, знижки на оплату послуг та пріоритетне працевлаштування.