Яку пенсію можуть отримувати військові?
Залежно від обставин, військовослужбовці можуть отримувати два види пенсії – за вислугу років чи по інвалідності, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.
Отже, типи пенсій для військових такі:
- За вислугу років – 50 – 70% грошового забезпечення (залежно від вислуги років);
- По інвалідності – 40 – 100% грошового забезпечення (залежно від групи та причини інвалідності);
На пенсійні виплати мають право офіцери, прапорщики, матроси, військові строкової служби та військовослужбовці за контрактом.
Розмір пенсій військових обчислюють, виходячи з грошового забезпечення на основі:
- окладів за посадою;
- військових звань;
- відсоткової надбавки за вислугу років;
- інших щомісячних додаткових видів грошового забезпечення.
Зауважте! Як і в попередні роки, не беруть до уваги одноразові виплати у 30, 50, 70 та 100 000 гривень за виконання бойових чи спеціальних завдань.
Як оформити пенсію та які документи потрібні
Алгоритм оформлення пенсії такий:
- Накази – наказ про звільнення чи наказ по стройовій частині;
- Розрахунок – розрахунок військової частини з військовослужбовцем (здійснення належних виплат);
- Документи – направлення військовою частиною особової справи до ТЦК та СП. Грошовий атестат, довідки про додаткові види грошового забезпечення можуть видаватися на руки;
- Пенсійний рахунок – відкриття заявником пенсійного рахунку в одному з банків, визначених Урядом;
- Заява – подання заяви для призначення пенсії в ТЦК та СП та оформлення документів для Пенсійного фонду;
- Призначення пенсії – призначення пенсії Пенсійним фондом та повідомлення про це пенсіонера;
- Виплата – виплати пенсії через один з банків, визначених Урядом.
При поданні заяви потрібні також такі документи:
- паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України;
- довідка про РНОКПП (про реєстраційний номер облікової картки платника податків);
- довідка про пенсійний рахунок у відділенні банку;
- грошовий атестат і довідки про додаткові види грошового забезпечення (надаються військовою частиною);
- документи про страховий стаж (у разі призначення пенсії за вислугу років з урахуванням страхового стажу;
- свідоцтво про хворобу – за наявності;
- довідка про встановлення інвалідності – за наявності;
- документи, що підтверджують право на встановлення надбавок, підвищень (доплат) до пенсії - за наявності.
Важливо! Право на пенсію військових зберігається у разі їхнього призову на службу.
Які ще виплати та пільги для УБД є в Україні?
Щороку до Дня Незалежності 24 серпня учасники бойових дій можуть отримувати одноразову грошову виплату. УБД цьогоріч отримали по 1 000 гривень, а особи з особливими заслугами перед Україною – 3 100 гривень.
Учасники бойових дій можуть отримати земельні ділянки певних розмірів для різних цілей, але під час воєнного стану безоплатна передача таких ділянок заборонена.
В Україні доступні й інші пільги для УБД. Військові отримують пільги на медичне обслуговування, комунальні послуги, транспорт та трудові права, включаючи безкоштовні ліки, знижки на оплату послуг та пріоритетне працевлаштування.