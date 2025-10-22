Какую пенсию могут получать военные?

В зависимости от обстоятельств, военнослужащие могут получать два вида пенсии – за выслугу лет или по инвалидности, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

Итак, типы пенсий для военных следующие:

За выслугу лет – 50 – 70% денежного обеспечения (в зависимости от выслуги лет);

По инвалидности – 40 – 100% денежного обеспечения (в зависимости от группы и причины инвалидности);

На пенсионные выплаты имеют право офицеры, прапорщики, матросы, военные срочной службы и военнослужащие по контракту.

Размер пенсий военных исчисляют, исходя из денежного обеспечения на основе:

окладов по должности;

воинских званий;

процентной надбавки за выслугу лет;

других ежемесячных дополнительных видов денежного обеспечения.

Обратите внимание! Как и в предыдущие годы, не принимают во внимание единовременные выплаты в 30, 50, 70 и 100 000 гривен за выполнение боевых или специальных задач.

Как оформить пенсию и какие документы нужны

Алгоритм оформления пенсии такой:

Приказы – приказ об увольнении или приказ по строевой части; Расчет – расчет воинской части с военнослужащим (осуществление надлежащих выплат); Документы – направление воинской частью личного дела в ТЦК и СП. Денежный аттестат, справки о дополнительных видах денежного обеспечения могут выдаваться на руки; Пенсионный счет – открытие заявителем пенсионного счета в одном из банков, определенных Правительством; Заявление – подача заявления для назначения пенсии в ТЦК и СП и оформление документов для Пенсионного фонда; Назначение пенсии – назначение пенсии Пенсионным фондом и уведомление об этом пенсионера; Выплата – выплаты пенсии через один из банков, определенных Правительством.

При подаче заявления нужны также следующие документы:

паспорт или временное удостоверение гражданина Украины;

справка о РНУКПП (о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика);

справка о пенсионном счете в отделении банка;

денежный аттестат и справки о дополнительных видах денежного обеспечения (предоставляются воинской частью);

документы о страховом стаже (в случае назначения пенсии за выслугу лет с учетом страхового стажа;

свидетельство о болезни – при наличии;

справка об установлении инвалидности – при наличии;

документы, подтверждающие право на установление надбавок, повышений (доплат) к пенсии - при наличии.

Важно! Право на пенсию военных сохраняется в случае их призыва на службу.

