Какие условия для получения пенсии по инвалидности?

В зависимости от степени утраты трудоспособности определены три группы инвалидности, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Причина, группа, время наступления инвалидности, срок, на который устанавливается инвалидность, определяются экспертными группами медиков. Пенсия по инвалидности назначается независимо от того, когда наступила инвалидность:

в период работы;

до устройства на работу;

после прекращения работы.

Размер пенсии по инвалидности исчисляется в зависимости от группы инвалидности в процентах размера пенсии по возрасту:

100% пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью I группы;

90% пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью II группы;

50% пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью III группы.

Условием для назначения данного вида пенсии является наличие страхового стажа от 1 до 15 лет в зависимости от возраста человека и группы инвалидности.





Стаж для назначения пенсии по инвалидности / инфографика ПФУ

Какие минимальные выплаты по инвалидности?

Размер пенсии по инвалидности зависит от причины инвалидности, сообщает 24 Канал со ссылкой на Кабмин.

Минимальная выплата для людей с инвалидностью по солидарной системе такова:

І группа – 2 760 гривен;

неработающие лица ІІ и ІІІ групп – 2 520 гривен;

работающие лица ІІ и ІІІ групп – 2 093 гривны.

Минимальная пенсионная выплата для лиц с инвалидностью вследствие войны не может быть ниже:

І группа – 16 847 гривен;

ІІ группа – 13 822 гривны;

ІІІ группа – 9 478 гривен.

Размер пенсии по инвалидности, что наступившей от увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, не может быть ниже:

I группа – 9 855 гривен;

II группа – 7 884 гривны;

III группы – 6 077 гривен;

для детей с инвалидностью – 6 077 гривен.

