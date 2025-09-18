Як українці сплачують податки?

Сума цього року вийшла значно більшою за минулий, передає 24 Канал з посиланням на Державну податкову службу.

У податковій розповіли: порівняно з відповідним періодом минулого року, це більше в 4 рази або є на 75,2 мільярда гривень.

Найбільші суми сплатили такі регіони:

Київ – 33,5 мільярда гривень; Дніпропетровська область – 11,7 мільярда гривень; Львівська область – 8 мільярдів гривень; Харківська область – 6,5 мільярдів гривень.

Зростання суми надходжень зумовлене двома чинниками. Першим є підвищення ставки військового збору до 5 % (це рішення набуло чинності з 1 грудня 2024 року). Другим – сумлінна та своєчасною сплатою збору платниками податків в Україні.

Хто може не сплачувати військовий збір? Самозайняті особи, які були мобілізовані або підписали контракт на військову службу, звільняються від сплати військового збору на час служби. Це передбачає українське законодавство. Звільнення зокрема застосовується автоматично на підставі даних з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (дати мобілізації, укладення контракту, демобілізації) з першого числа місяця мобілізації або укладення контракту, але не раніше 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо! Військовий збір сплачують усі категорії платників податків. ФОПи першої, другої та четвертої груп – 10 % від мінімальної зарплати, яка встановлена на 1 січня звітного року. Платники єдиного податку третьої групи – 1 % від отриманого доходу щоквартально.

Що відомо про звільнення від податків?