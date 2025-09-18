Які галузі забезпечили третину надходжень?
Згідно з офіційними даними Державної податкової служби, майже 35% усіх податкових надходжень до зведеного бюджету за січень-серпень цього року забезпечили саме ці два сектори. Про це повідомила в.о. голови ДПС Леся Карнаух, передає 24 Канал.
Зокрема:
- Переробна промисловість забезпечила 17,6% усіх податкових надходжень;
- Оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 16,7%.
"Ці галузі стабільно лідирують від початку року", – зазначила Карнаух.
Зауважте. Сукупно ці сектори перерахували понад 220 мільярдів гривень у бюджет лише за 8 місяців.
Які ще галузі в топі платників податків?
Також серед галузей, які приносять стабільно високий дохід, – Державне управління, оборона та обов'язкове соціальне страхування – 11,6%; а також фінансовий та страховий сектор – 10%.
Хто демонструє найшвидше зростання податкових надходжень?
У порівнянні з аналогічним періодом 2024 року, найбільше приросту у сплаті податків зафіксовано в таких галузях:
- Переробна промисловість – +32,3% (додатково 59,9 мільярдів гривень);
- Оптова і роздрібна торгівля – +29,2% (+52,8 мільярдів гривень);
- Держуправління та оборона – +29,1% (+36,5 мільярдів гривень);
Постачання електроенергії, газу, пари і кондиційованого повітря – +33,1% (+20,9 мільярдів гривень).
Чому це важливо?
У період війни та економічного навантаження на бюджет, стабільне податкове надходження з реального сектору економіки є дуже важливим.
Переробна промисловість, попри ризики, продовжує працювати, налагоджувати виробничі процеси та нарощувати обсяги, що свідчить про високий рівень адаптації українського бізнесу.
Торгівля ж залишається важливим елементом внутрішнього споживання, що формує стійкий попит і підтримує грошовий обіг.
При цьому, зростання надходжень із держсектору та енергетики відображає підвищене бюджетне фінансування оборони та енергетичних реформ.