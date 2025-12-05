Коли почнеться оподаткування міжнародних посилок?

Податок накладатимуть на посилки вартістю до 150 євро. Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко, пише 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

Розмови про це ми почали ще два роки тому. Декому це не сподобалось. Але виявилося, що більшість маленьких посилок, які завозяться в Україну, їдуть з однієї країни, яка в геополітичному розумінні іноді недружня до України,

– пояснив Марченко, натякаючи на Китай.

Саме через ці посилки більшість операторів, які завозять та продають свою продукцію легально, нібито виявилися неконкурентноспроможними.

Загалом кількість імпорту впливає на платіжний баланс України. Тому в Україні пізніше запровадять так звану "європейську" практику оподаткування – покупець сплачує податок одразу на етапі купівлі в магазині.

Нагадаємо, що ще у 2019 році в Україні зменшили неоподатковуваний ліміт поштових посилок і нині він складає 100 євро.

Тобто відправлення, які коштували більше – підлягали оподаткуванню. Але якщо товар коштував, наприклад, 130 євро, то на 30 євро нараховувався ввізний податок (в сумі 3 євро) та ПДВ – 6 євро.

У січні 2022 року Верховна Рада збільшила ліміт на безмитну доставку посилок з-за кордону до 150 євро. Якщо посилка дорожча, то оподатковується лише та частина, що перевищує ліміт.

Що відомо про сплату податків в Україні?