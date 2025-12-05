Когда начнется налогообложение международных посылок?

Налог будут накладывать на посылки стоимостью до 150 евро. Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко, пишет 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

Разговоры об этом мы начали еще два года назад. Некоторым это не понравилось. Но оказалось, что большинство маленьких посылок, которые завозятся в Украину, едут из одной страны, которая в геополитическом смысле иногда недружественная к Украине,

– объяснил Марченко, намекая на Китай.

Именно из-за этих посылок большинство операторов, которые завозят и продают свою продукцию легально, якобы оказались неконкурентоспособными.

В общем количество импорта влияет на платежный баланс Украины. Поэтому в Украине позже введут так называемую "европейскую" практику налогообложения – покупатель платит налог сразу на этапе покупки в магазине.

Напомним, что еще в 2019 году в Украине уменьшили необлагаемый налогом лимит почтовых посылок и сейчас он составляет 100 евро.

То есть отправления, которые стоили больше – подлежали налогообложению. Но если товар стоил, например, 130 евро, то на 30 евро начислялся ввозной налог (в сумме 3 евро) и НДС – 6 евро.

В январе 2022 года Верховная Рада увеличила лимит на беспошлинную доставку посылок из-за рубежа до 150 евро. Если посылка дороже, то облагается налогом только та часть, что превышает лимит.

Что известно об уплате налогов в Украине?