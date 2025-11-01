Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инфляционный отчет НБУ за октябрь 2025 года.
Какие новые налоги хочет ввести НБУ?
Специалисты посчитали, что в 2025 году есть дефицит текущего счета платежного баланса Украины. Он уже достиг 24,9 миллиарда долларов. Как сообщили в отчете, это произошло из-за чрезмерного потребительского спроса и одновременно высокие расходы на оборону и восстановление страны.
В Нацбанке объясняют, что в таких условиях невозможно сбалансировать бюджет, например, путем сокращения оборонных расходов. Чтобы улучшить ситуацию, банк предлагает облагать налогом посылки из-за границы, стоимостью до 150 евро, а также наложить налог на электрокары и предметы роскоши.
Такие действия, вероятно, позволят сократить импорт, не снизив обороноспособность страны и без влияния на экономический рост.
Какие сейчас есть необлагаемые минимумы?
Еще в 2019 году в Украине уменьшили необлагаемый лимит почтовых посылок и сейчас он составляет 100 евро. То есть отправления, которые стоили больше – подлежали налогообложению. Но если товар стоил, например, €130, то на €30 начислялся ввозной налог (в сумме 3 евро) и НДС – 6 евро. В январе 2022 года Верховная Рада увеличила лимит на беспошлинную доставку посылок из-за рубежа до €150. Если посылка дороже, то облагается налогом только та часть, что превышает лимит.
Что касается электромобилей, то с начала полномасштабного вторжения России на украинских дорогах почти в пять раз возросло их количество. Всего украинцы ввезли электрокаров на около трех миллиардов долларов. Причем 92% из 61,7 тысячи электромобилей привезли из Китая.
В 2026 году льготы на ввоз таких авто должны были закончиться, но в среду, 22 октября, Верховная Рада предварительно поддержала их продление до 2027 года. Такое решение еще не окончательное.