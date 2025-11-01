Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инфляционный отчет НБУ за октябрь 2025 года.

Какие новые налоги хочет ввести НБУ?

Специалисты посчитали, что в 2025 году есть дефицит текущего счета платежного баланса Украины. Он уже достиг 24,9 миллиарда долларов. Как сообщили в отчете, это произошло из-за чрезмерного потребительского спроса и одновременно высокие расходы на оборону и восстановление страны.

В Нацбанке объясняют, что в таких условиях невозможно сбалансировать бюджет, например, путем сокращения оборонных расходов. Чтобы улучшить ситуацию, банк предлагает облагать налогом посылки из-за границы, стоимостью до 150 евро, а также наложить налог на электрокары и предметы роскоши.

Такие действия, вероятно, позволят сократить импорт, не снизив обороноспособность страны и без влияния на экономический рост.

Какие сейчас есть необлагаемые минимумы?