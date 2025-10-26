Что будет с минимальной зарплатой в ноябре?

В ноябре 2025 года минимальная заработная плата в Украине останется на уровне 8 000 гривен в месяц или 48 гривен за час работы, пишет 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "О Государственном бюджете на 2025 год".

Интересно Справка о зарплате при начислении пенсии: кому она нужна в 2025 году

Хотя Кабинет Министров уже представил проект госбюджета на 2026 год, который предусматривает повышение минималки до 8 647 гривен в месяц, документ еще не принят Верховной Радой.

Сколько получают "чистыми" при минималке?

С минимальной зарплаты в 8 000 гривен сначала удерживается 400 гривен военного сбора и 1 440 гривен налога на доходы физических лиц. Это обязательные отчисления, предусмотренные законодательством.

После этих отчислений работники фактически получают примерно 6 160 гривен "чистыми".

Какая средняя зарплата в Украине?